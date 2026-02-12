L’ESTÈTICA DE L’INSIGNIFICANT
Els no-resos.
De cada vegada m’atreu més allò que no té gens d’interès: l’anodí, l’irrellevant, la cosa poca, l’ordinari, l’insubstancial, l’irrisori, la fador del gris, allò que ens passa per alt.
Allò que em dona un cert desassossec, allò que em fa estar malapler, allò que m’inquieta.
Allò que tenc molt a prop i no havia vist mai.
Cantaré aquests petits no-resos de cada dia que són la sal de la terra.
Trencaré ritmes, idees, accions, personatges, vers, tot el que toqui, sargiré, saquejaré, robaré, recompondré, maquillaré, cosiré material d’ací, d’allà i de sullà per aconseguir un trencadís despertador, alçurador, salvador.
Produiré commocions i emocions a voler.
Incerteses, objects trouvés, contradiccions, desdoblaments, sentits plurals, que una cosa sembli una altra, una mala fi de punts de vista. Tot això i més forma part de l’arsenal perquè no em trobis on m’esperes, perquè no et refiïs de les veritats que semblen llampants i certes i després descobreixes que són el pur cartó pedra dels falsaris.
PARLA’M! NO EM SENTS, PARLA’M!
Parla’m d’allò que no m’has contat mai. Parla’m de les coses que et venen al cap quan em mires. Parla’m de l’estiu i de les seves grans absències. Parla’m del pes de les roses. Parla’m d’aquells que no saben fer ús dels mots, ensofronyats com estan en els treballs i les estacions. Parla’m dels entristits. Parla’m de les associacions d’idees que fas, de les emocions que et travessen, de les pistes per on t’orientes. Parla’m d’aquest vol destinació tendresa. Parla’m d’aquesta distància que no impedeix el lligam tenaç ni l’empatia suau. Parla’m d’aquests capaltards hemorràgics que et transporten a paradisos artificials inconeguts. Parla’m de les indiferències que sents per tantes de coses fútils i vanes. Parla’m de les corregudes que pegues per arribar d’hora a una cita amb un desconegut que has conegut en una xarxa digital. Parla’m de les coses que et repugnen. Parla’m de les teves curiositats. Parla’m de les teves relacions hostils. Parla’m de tot allò que està a punt de desaparèixer. Parla’m d’aquest vent que arrossega les fulles seques dels plàtans i copeja els vidres amb la violència dels segles. Parla’m d’allò que no cal escriure, de tot allò de què basta xerrar. Parla’m d’aquest no res que fa que apareguis. Parla’m de l’aclimatació a les pèrdues. Parla’m de les cadències extremadament precises que mouen el teu cos. Parla’m de la llunyania de la terra pròpia. Parla’m de la dolça obstinació que t’envaeix moltes nits. Parla’m de les fugides que inventes davant cada cap de cantó inesperat. Parla’m dels calfreds que sents quan dins la casa deserta i silenciosa escoltes les veus que et conten paisatges d’enlluernaments i de solituds. Parla’m d’aquests bocins de temps que estotges entre els llençols i les vànoves perfumades d’espígol al fons dels canteranos. Parla’m de les llibertats noves que pagues amb dolors. Parla’m del teu gust per identificar els ecos que ressonen entre les carícies. Parla’m de les teves pors prohibides que t’ataquen quan menys ho esperes. Parla’m de les angoixes que et fan cridar a la mala hora de la nit i després no recordes res. Parla’m de l’ardor de les pedres que acaramulles entre els solcs per fer aquelles petites cabanes de roter. Parla’m dels teus enemics. Parla’m dels problemes que converteixen la teva vida en un camp de febleses. Parla’m d’aquestes sensacions erràtiques que t’agafen quan veus les migracions dels ocells que observes rere els vidres de la sala com si fossin un miracle. Parla’m de l’activitat permanent del teu cervell, que sempre seguit crea un relat a partir dels estímuls desordenats que rep. Parla’m de l’aigua de clauet que cau damunt totes les arrels del jardí —arrels de clívies, arrels de iuques, arrels de colocàsies, arrels de lledoners, arrels de mates, arrels de palmeres, arrels d’herbei— i les converteix en xucladores de vida. Parla’m de la teva memòria que contínuament s’inventa, es construeix, transforma els esdeveniments viscuts i modula la manera mateixa com perceps el món que t’enrevolta. Parla’m dels teus fervors. Parla’m dels teus no-resos. Parla’m de tu!
MONICA VITTI, MON AMOUR!
La veig amb una mitja cabellera rossa pentinada per les seves mans o pel vent, uns ulls somniadors, blaus, delineats per un llapis negre, l’eyeliner Miau, un cos de dona prima i forta dins la petite robe noir de Dior, i tot el pes feixuc d’un buit existencial que arrossega en aquella Trilogia de la incomunicació –L’aventura (1960), L’eclipsi (1961) i La nit (1962)– de Michelangelo Antonioni, que vaig devorar, assaborir, gaudir i sofrir a les sales d’art i assaig de Barcelona de la meva joventut. «No sé si som guapa. Sempre he estat diferent. Massa alta, massa prima. El meu cabell era important, i potser els meus ulls i les meves cames no estaven malament. Per sort, aquesta qüestió no m’ha suposat mai cap problema. Tenc la veu greu, sempre em tocava fer de meuca, quan estudiava a l’Acadèmia Nacional d’Art Dramàtic». I quan un periodista li va demanar que es descrivís va contestar tota xalesta que «si em posassin una pistola al cap, començaria així la meva descripció: som una rossa legítima, de bon de veres».
La Vitti i l’Antonioni aconseguien, en aquella prodigiosa simbiosi que formaren, mostrar les neurosis, les angoixes, els neguits, els dolors, les contradiccions, els enigmes, en una paraula, l’ànima, l’interior de la dona dels anys seixanta del segle XX, i fer-la viure en aquella pantalla on el blanc i negre del setè art la immortalitzà com una de les formes de sentir en un temps incert en què tot trontollava i la dona era un maltractat objecte de desig. Em record a mi mateix quan sortia del cine de veure El desert vermell (1964), contagiat d’aquella ansietat, passejant-me, perdent-me en aquells «temps morts» per Barcelona com si hagués somatitzat tota aquella tristesa, misteri i torbació. Però la Vitti era també una actriu de comèdia. I confessava que «fer riure a la gent és meravellós. Descobrir com aconseguir-ho és com descobrir que ets filla d’un rei». Va fer comèdies ben diverses com Modesty Blaise (1966) de Joseph Losey,
(1968) de Mario Monicelli,
(1970) d’Ettore Scola, L
(1979) de Luigi Zampa, o
(1967),
(1969),
(1973) i
(1982) d’Alberto Sordi. I va fer feina amb tots els grans actors italians com Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi i Marcello Mastroianni. Quasi no recorda ningú que va col•laborar amb Luis Buñuel a
(1974) amb una sèrie de seqüències surrealistes. Des de 1973 vivia amb Roberto Russo, director de cinema i fotògraf. L’actriu de les mil i una fesomies, des de 2002, per mor de l’alzheimer, havia deixat el seu treball i la vida pública. Va partir el 2 de febrer de 2022. No l’oblidaré mai!
