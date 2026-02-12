Passeig de ronda
Compositor
Demà divendres, 13 de febrer i en el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès (Catalunya), Salvador Brotons, que fou director titular de la nostra Simfònica fa uns anys, liderarà un programa musical amb obres de Txaikovski, Bàrtok i del mallorquí Josep Prohens. En concret, del felanitxer la Simfònica del Vallès interpretarà la Música per a Orquestra número 1, que el compositor va estrenar a Palma el febrer de 1993 amb Fabiano Mónica dirigint la Simfònica de Balears.
Aquesta obra, segons Prohens, «sorgeix a partir d’un so triat a l’atzar i a partir d’ell intentar treure’n totes les possibilitats sonores». I afegeix: «No m’he inspirat en una posta de sol o en una obra literària, tampoc no intent reflectir un estat d’ànim, el meu objectiu és produir totes les combinacions possibles d’un so, emprant tots els elements de la música que estan al servei del compositor».
Des del dia de l’estrena, ara fa vint-i-tres anys, la partitura ha tengut un cert recorregut, ja que deu anys després es va tornar a interpretar a Oviedo, amb l’Orquestra del Principat d’Astúries dirigida per Maximiliano Valdès i la nostra formació simfònica la reinterpretà fa tretze anys a Mallorca, també amb Brotons en el pòdium.
Prohens, que té una ampla trajectòria com a compositor (les seves obres per a piano són moltes) i professor, ha estat director del Conservatori Superior de les Illes Balears, professor del Conservatori del seu poble, Felanitx, i a més com a director ha promogut i promou la difusió de la música contemporània.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones
- Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer
- Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Catedral de Mallorca a oscuras: Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la fachada del templo
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo