Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Indigentes calle ManacorMuere Xisco QuesadaAyudas CovidParking Paseo MarítimoAlcaldesa FelanitxNueva Receta Electrónica
instagramlinkedin

Passeig de ronda

Compositor

Josep Prohens, compositor mallorquín

Josep Prohens, compositor mallorquín / Arxiu J. P.

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Demà divendres, 13 de febrer i en el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès (Catalunya), Salvador Brotons, que fou director titular de la nostra Simfònica fa uns anys, liderarà un programa musical amb obres de Txaikovski, Bàrtok i del mallorquí Josep Prohens. En concret, del felanitxer la Simfònica del Vallès interpretarà la Música per a Orquestra número 1, que el compositor va estrenar a Palma el febrer de 1993 amb Fabiano Mónica dirigint la Simfònica de Balears.

Aquesta obra, segons Prohens, «sorgeix a partir d’un so triat a l’atzar i a partir d’ell intentar treure’n totes les possibilitats sonores». I afegeix: «No m’he inspirat en una posta de sol o en una obra literària, tampoc no intent reflectir un estat d’ànim, el meu objectiu és produir totes les combinacions possibles d’un so, emprant tots els elements de la música que estan al servei del compositor».

Des del dia de l’estrena, ara fa vint-i-tres anys, la partitura ha tengut un cert recorregut, ja que deu anys després es va tornar a interpretar a Oviedo, amb l’Orquestra del Principat d’Astúries dirigida per Maximiliano Valdès i la nostra formació simfònica la reinterpretà fa tretze anys a Mallorca, també amb Brotons en el pòdium.

Noticias relacionadas

Prohens, que té una ampla trajectòria com a compositor (les seves obres per a piano són moltes) i professor, ha estat director del Conservatori Superior de les Illes Balears, professor del Conservatori del seu poble, Felanitx, i a més com a director ha promogut i promou la difusió de la música contemporània.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents