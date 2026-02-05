Passes de museu
XXV
Deia Carl Sagan que som pols d’estrelles
En un altre article, parlàvem d’encalçar els nostres orígens i ens quedàrem apuntant al bressol africà de la branca dels homínids a partir dels quals, sembla, en som sortits. Però, per què aturar-nos allà? De 1831 a 1836, Charles Darwin s’havia enrolat en l’HMS Beagle, com a naturalista a les ordres del capità FitzRoy, que feia servir cartes nàutiques del cartògraf mallorquí Felip Bauçà i Canyes. Aquest darrer, havia participat en l’expedició científica d’Alejandro Malaspina de finals del s. XVIII i havia dibuixat el perfil occidental de tot el continent americà, pràcticament des d’Alaska fins al Cabo de Hornos.
Tots coneixem les conclusions que aquells cinc anys d’observacions varen acabar generant en el cap d’un jove anglès, a qui el professor de botànica havia aconsellat que anàs a córrer món. Començaven uns anys de convulses discussions entre creacionisme i evolució. Gran part de l’Església rebutjava qualsevol insinuació que l’home no hagués estat creat talment per Déu (tot i que Darwin havia passat pel tema de puntetes). No fou fàcil ni ràpid, però els fets acabaren imposant-se i el nou paradigma de canvi continu abraçava no tan sols el món animal, àdhuc el vegetal i el mineral. Res no roman estàtic.
A Sóller podem visualitzar gran part d’aquesta apassionant història evolutiva. Les cases de Can Prohom estotgen importants col·leccions naturalístiques com les de Joan Bauzà i Rullan, de Guillem Colom i Casasnovas o de William Waldren entre d’altres. El Museu de Ciències Naturals, a més, predica amb l’exemple i va renovant tant el continguts exposats, com les maneres de mostrar-los. Ara, a la planta noble del casal, hi trobam l’exposició permanent Fòssils: un esguard al passat. Presideix un diorama amb el tramuntanasaure, una nova espècie descrita pel conservador Rafel Matamales a partir de fòssils que ell i son pare havien trobat al ponent de la serra.
Les reproduccions, tant d’animals com de vegetals, són un altre dels punts forts d’aquest museu. Impressionants la tintorera i el sirènid extint de Cuvier. A la planta baixa, una exposició temporal ens parla de l’estat actual de la fauna balear i, al segon pis, se’ns proposa un apassionant viatge per la biodiversitat.
Torn cap a casa. Un coa-roja es posa damunt un ametler florit a s’Estremera Nova de Bunyola. Deia Carl Sagan que som pols d’estrelles. I el grup Kansas enregistrava el 1977 el tema de Kerry Livgren Dust in the wind.
