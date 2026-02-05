Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 5 de febrero de 2026

La Ilíada

Ramon Cavaller

Moll

6 euros. 44 pàgines.

En Ramon Cavaller, reconegut home de teatre, és un menorquí que des de fa anys viu entre Balears i Estocolm. Amb alumnes que en el nostre sistema educatiu anirien del tercer cicle de Primària fins al darrer any d’ESO, ha muntat a Suècia obres dins d’un projecte triennal patrocinat per la ciutat d’Estocolm. Entre aqueses peces hi ha La Ilíada que es pesenta per a teatre de joves.

La Ilíada, Ramon Cavaller / .

L’Anell del Nibelung

Ramon Cavaller

Moll

5 euros. 64 pàgines.

Per a la Col·lecció Titelles, en Ramon Cavaller ha preparat la versió catalana d’aquesta adaptació de l’Anell del Nibelung de Wagner. A banda del text, convenientment acotat i adaptat als infants, en Ramon Cavaller hi ha afegit instruccions per organitzar l’espai escènic, i per confegir els decorats i el vestuari, a més de gran nombre d’il·lustracions que representen diverses escenes.

L’Anell del Nibelung, Ramon Cavaller / .

Ella

Ernest Callís

Edicions Cal·lígraf

18 €

Dice el periodista barcelonés que se siente como «si hubiera salido del armario». Necesitaba explicarle a su hija «unos hechos que le pertenecían» por si un día él faltaba, y lo ha hecho con un libro que destila dolor pero también mucho amor. En él cuenta cómo, casi en la cincuentena, se convirtió en padre en Cuba con una mujer a la que no amaba y de la noche a la mañana se vio solo y con una niña negra en Barcelona.

Vuelan los cisnes salvajes

Jung Chang

Lumen

22,90 €

Jung Chang huyó a Occidente y fue la primera persona de la República Popular China en doctorarse en una universidad británica. En Vuelan los cisnes salvajes, secuela de la exitosa Cisnes salvajes, lleva la historia de su familia y su país a la actualidad y construye un relato sobre las dificultades que entraña vivir en una dictadura comunista y las amenazas que la China moderna plantea al orden mundial.

Riesgo moral

Kate Jennings

Muñeca Infinita

19,90 €

Riesgo moral cuestiona el precio del cuidado, del trabajo y la moralidad en tiempos de crisis. A Cath, su protagonista, una mujer divertida y progresista, no le queda más remedio que dejar el periodismo para dedicarse a la vida corporativa en la banca. Su marido tiene alzhéimer y necesitan dinero. Así comienza su viaje por un sistema económico que premia la ambición y castiga la compasión.

Juvencolía

Silvia Herreros de Tejada

Debate

20,90 €

En Juvencolía, Silvia Herreros de Tejada explora el deseo de ser joven para siempre: de los mitos que nos formaron al vértigo de la edad adulta. Desde ahí, la narradora teje un abecedario que va de Nunca Jamás a la contracultura, de la beca Erasmus a Instagram, de la crisis de la mediana edad a la quimioterapia, pasando por la doctora que juró haber encontrado la fuente de la eterna juventud en su jardín.

Tres noches en Ítaca

Alberto Conejero

Ya lo dijo Casimiro Parker

16 €

Tres noches en Ítaca, de Alberto Conejero, es una tragicomedia sobre los vínculos familiares, el derecho a renacer en un cuerpo más viejo y el amor que siguen derramando sobre nosotros los ausentes. La obra, protagonizada por Alicia, una profesora de griego clásico que abandona a su familia y su trabajo para irse a vivir a Ítaca, es también un canto de amor a Grecia y a la cultura clásica.