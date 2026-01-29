El Sud indòmit tenyit de pólvora
És un thriller basat en fets reals que aconsegueix mantenir l’atenció del lector fins al final
Cal conèixer els mapes físics d’un territori, per entendre’l, però també els humans i econòmics, per domar-lo, tal com palesà Vicenç Maria Rosselló i Verger a la seva obra magna Mallorca. El sud i el sud-est. Si recorreu camins i carreteres poc propícies, com feia el nostre poeta ciclista Miquel Bauçà, i agafau una carretera del sud per anar a pegar un capfic a Es Caragol, potser emulareu aquell jubilat de la cançó Es Far de ses Salines, d’Antònia Font. El temps gairebé estacionari del sud indòmit, però, és una ficció, tal com relata Apol·lònia Martínez Nadal al seu llibre Tragèdia al Fort de na Gosta. Causa170/1946. El títol ja dóna pistes del fil a través del qual Martínez reconstruirà de manera minuciosa la tragèdia que colpejà els municipis del sud, en temps de franquisme: les fonts judicials. Una vegada acordat el desarxivament d’aquesta documentació pel Tribunal Militar Territorial de Barcelona, Martínez tendrà accés a tota cada de detalls de la instrucció de la causa i les diligències posteriors a la instrucció, per tal d’esclarir les estranyes circumstàncies de l’incident sobrevingut un matí de plujós d’octubre de 1946.
Martínez agafa el bou per les banyes amb la intenció de donar llum a un angle mort enfosquit per la pròpia premsa coetània, entorn de l’origen de la tragèdia; de l’espurna que va provocar una forta detonació a la bateria de s’Avallet (Fort de na Gosta, en argot popular), provocant la mort de set joves del sud que hi feien el servei militar. Durant tot el recorregut judicial, només hi apareix un testimoni, que va ser l’únic supervivent: Joan Bonet Burguera. Tanmateix, tampoc serà determinant per esclarir les causes de la detonació. Talment com si fos un thriller, el suspens s’aguanta durant tota la narració i el lector tan sols podrà veure com es resol la intriga al final del llibre, en què s’observa un sobreseïment definitiu de la causa: causa fortuïta o imprudència o imperícia no determinada ni (per ara determinable). No hi havia culpables, només víctimes, al sud de la carretera de Manacor. Entre l’herència que els fills deixaren als pares, una bicicleta -una mountain bike- per anar al Far de Ses Salines.
