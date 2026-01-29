Relectures
Llegir sempre
Marcel Proust, (1871-1922), publicà ‘Sobre la lectura’ el 1906
El 1900 Proust va començar a traduir l’obra de Ruskin, Sobre la lectura, un text concebut com un prefaci a la seva traducció de Sèsam i els lliris; a la coberta de l’edició de Quaderns Crema de 1996, traducció d’Anna Casassas, ens diuen d’aquest text:
«...conté el germen essencial de la seva teoria estètica.»
Entrem a la seva intimitat de lector, des dels primers anys, ens presenta el seu entorn familiar, entre d’altres la tia àvia, una dona que sabia rebre, tocar el piano i cuinar amb un nivell d’excel·lència dels quals no tenia dubtes i de forma elegantíssima i discreta sempre deixava constància de la seva superioritat:
«Aquesta dona potser té molt més joc de dits que jo, però li falta gust tocant amb tant d’èmfasi aquest andante tan senzill.» pàg. 14
Ens descriu l’habitació que l’acull, decorada en un estil oposat al que promouen les teories estètiques de W. Morris. La lectura que ha d’abandonar per una visita obligada al parc, els obstacles de la vida de social, el dolor d’haver d’acomiadar-se dels personatges literaris per ocupar el lloc que li correspon dins la família, del privilegi de la nostra relació amb els llibres, citant Ruskin ens dirà:
«... la lectura és exactament una conversa amb homes molt més savis i més interessants que els que podem tenir ocasió de conèixer al voltant nostre.» pàg. 34
Coneixem els autors que l’acompanyen, amb un traç perfecte, ens porta a l’essència, Sobre la lectura, és també, un compromís de conèixer o aprofundir en molts autors, sentim el privilegi de la recomanació del Mestre. Ens dirà que la lectura, és una forma d’amistat «A més, és una forma d’amistat alliberada de tot el que fa lletges les altres.». Les paraules pronunciades ens prenen la nostra llibertat, ens comprometen «com a lletres de canvi que hem de pagar»:
«Amb els llibres cap amabilitat. Aquests amics, si passem la vetllada amb ells, és veritablement perquè en tenim ganes.» pàg. 54
Aquesta reflexió ens acompanya i ens porta a la necessitat de la relectura, una vegada més, la nostra gratitud més sincera i profunda.
