Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 29 de enero de 2026

Balears. Abans i ara

E. Pujades i S. Melià

Dolmen

12 euros

Aborda un dels períodes més decisius de la història contemporània balear: el pas de l’Antic Règim a la societat liberal. L’obra recorre els efectes de la Guerra del Francès, la implantació del constitucionalisme, els conflictes entre absolutisme i liberalisme, les guerres carlines i el Sexenni Democràtic, contextualitzant aquests processos en la realitat específica de les Illes.

El viatge infinit

L. Maraver i P.J.Martorell

Disset

50 euros

En el pròleg, Janer Manila escriu: «Luis Maraver també és un viatger obstinat. Sovint ha partit a trescar món, a explorar el subconscient dels pobles i els paisatges. Sap que la vida possibilita milers d’aventures a aquells que les desitgen i s’agrada de descobrir nous indrets, altres homes i dones, percebre la diversitat i, alhora, saber que tots som iguals, però diferents».

Barcelona, trilogia policíaca

Rafael Tasis

Clandestina

24 euros

No todos los días se llega a los 100 títulos. Lo saben bien los responsables de Clandestina, que celebran este hito de su colección Crims.cat, dedicada al noir en catalán, con este volumen que reúne tres obras del escritor y político barcelonés -Un crim al Paralelo, La Bíblia valenciana y És hora de plegar- protagonizadas por el comisario Jaume Vilagut y el periodista Francesc Caldes, un dúo con aires sherlockianos.

Todo por hacer

Julia Varela

Ediciones B

22,90 euros

La vida de Blanca se detiene tras la repentina muerte de su madre. Con 42 años, debe afrontar un duelo que lo anega todo. No es solo el vacío inmenso de la ausencia; siente que la ha perdido demasiado pronto. Julia Varela, presentadora de Eurovisión y periodista de RTVE, despliega en Todo por hacer su sensibilidad y belleza narrativa con una historia que habla de la vida, de la pérdida y del amor.

Las vidas de Elena

María Fasce

Almadía

18,90 euros

Las vidas de Elena, nueva novela de la también editora María Fasce, indaga en el duelo de una madre por la muerte trágica de su única hija. Prácticamente sola en un país que no es el suyo, Elena confía ciegamente en las recomendaciones de su terapeuta . Un accidente en el aeropuerto despertará una intriga con una mujer en donde encontrará un espejo de la vulnerabilidad en la adultez.

Detrás del armario, el hacha

Torborg Nedreaas

Errata Naturae

21 euros

Oscuridad en los fiordos, en las calles, en las casas. Olor a pólvora, pasos en la noche, voces, miedo… Ambientados en la Segunda Guerra Mundial, los relatos recogidos en Detrás del armario, el hacha, el primer libro de Torborg Nedreaas, «la Simone de Beauvoir noruega», evocan la zozobra del pueblo noruego frente a la ocupación nazi: un estado de excepción que puso en suspenso la vida cotidiana.

El hipócrita

Jo Hamya

Alba Editorial

21,50 euros

El hipócrita, primer libro traducido al castellano de la joven autora británica Jo Hamya (Londres, 1997) combina con maestría distintos tiempos y planos de ficción para iluminar hasta el último rincón de una compleja relación padre e hija, que es también el relato de cómo se tensa el vínculo entre dos generaciones cuando a una le llega el momento de sustituir a la otra.