Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel vieja de PalmaBorrasca Kristin MallorcaOkupa Secar de la RealTarjeta única de transporteRCD Mallorca
instagramlinkedin

Passeig de ronda

Art complet a Barcelona

Lise Davidsen

Lise Davidsen / Liceu

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Art total es el qualificatiu que Wagner aplicava a l’òpera, i d’òpera va aquesta columna, de la producció de Tristan und Isolde que el Liceu de Barcelona presenta aquest gener, amb una Isolda d’antologia, Lisa Davidsen que a Mallorca vàrem poder escoltar el 2019 en un concert de temporada de la Simfònica i quan la soprano nòrdica encara no era la figura mítica en la qual s’ha convertit en només sis anys.

De Palma a Bayreuth amb Elisabeth de Tannhäuser primer i Sieglinde de Die Walküre, per ara estrenar-se com a una gran, Isolda a Barcelona. Pel que fa a la resta del repartiment, tots per sobre del notable, amb Tomasz Konieczny destacant com a Kurwenal.

L’escenografia d’aquest títol wagnerià del Liceu és sòbria, amb molt pocs elements sobre l’escenari, però suficients i ben manejats. És en la il·luminació on la posada esdevé poesia. L’Orquestra, immensa a les ordres de Susanna Mälkki.

Noticias relacionadas

I seguim amb el Ballet Estatal de Hessen en el Mercat de les flors, a Barcelona. Na Ramona Pérez, col·laboradora de Bellver m’envia aquest text: La primera coreografia, dos cossos, música de Ravi Shankar, una bellesa que ens trasbalsa; a la segona pren protagonisme el silenci, cinc dones porten a compartir emocions, sublim; la tercera, acull a l’escenari vint veus del Cor de Cambra del Palau de la Música i cinc ballarins; instants en els quals els cossos ens remeten a conjunts escultòrics, veus i moviment, en harmonia perfecta. Moments que quedaran registrats a la memòria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents