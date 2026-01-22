Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llibre «Tres músics mallorquins víctimes de l’antixuetisme. Bernat Aguiló, Maria Pinya i Nicolau Bonnín»

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

El felanitxer Joan Círia, professor i estudiós del fet musical illenc, no atura. Adesiara ens sorprèn amb una publicació nova sobre la història de la música illenca o a través de la biografia d’algun autor desconegut o, com ara, una anàlisis sobre l’antixuetisme, a partir de tres noms propis: Bernat Aguiló, Maria Pinya i Nicolau Bonnín. De fet el volum que ara comentam porta per títol «Tres músics mallorquins víctimes de l’antixuetisme. Bernat Aguiló, Maria Pinya i Nicolau Bonnín» i l’ha editat Lleonard Muntaner. El llibre fou guardonat amb el Premi Font i Roig d’assaig 2025, atorgat per l’Ajuntament de Maria de la Salut.

La dedicatòria no pot ser més explícita: «A totes aquelles persones a qui -al llarg de la història- la societat, injustament, ha condemnat a la diferència».

No agafeu el treball com a una biografia, que també, sinó com una reivindicació històrica, que comença amb la Carta Encíclica que l’any 418 signà el bisbe Sever.

Interessant veure d’on, l’amic Círia, ha tret les fonts de la investigació. Una ampla bibliografia acompanya el treball: Jaume Bover, Joan Parets, Biel Massot, Miquel Ferrà, Pere Antoni Massutí, Rosa Planas, Ramon Rosselló, Francesc Riera i alguns altres; tots ells augmenten valor a la recerca.

Noticias relacionadas

Estam, doncs, davant un llibre necessari, sense dubte.

