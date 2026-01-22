Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 22 de enero de 2026

Josep Clapés Juan

Miquel Àngel Limón

IME, 18 euros

Eivissa ha estat molt afortunada amb Menorca i els menorquins; en la comparació entre les dues illes els pitiüsos sempre hem sortit afavorits. Els menorquins sempre han mirat Eivissa com a objecte del seu estudi i ho han fet sempre des de la fraternitat i la comprensió. Aquest treball sobre l’historiador Josep Clapés analitza amb rigor treballs de Clapés que havien caigut en l’oblit.

Josep Clapés Juan / IME

El bosc de la vampira

Joan Deusa

ASdia, 16 euros

Un escriptor jove i precari, un noi de vint-i-cinc anys que viatja en ple hivern pels freds boscs de Noruega, un escriptor nascut al País Valencià que acampa a la vora dels fiords, a la recerca de les restes d’una cabana perduda on hi va viure un dels filòsofs més rellevants del segle XX. Enmig d’aquest camí, es veurà obligat a refugiar-se a causa d’una forta tempesta de neu.

El bosc de la vampira / .

El camí dels ossos

Sergi Ramis

Columna

20,90 €

Esta obra germinó hace cuatro décadas, en Cachemira. «Un hombre me invitó a entrar en una mezquita para ver tres pelos de la barba de Mahoma», recuerda el autor barcelonés. Aquel encuentro le llevó a preguntarse si en Catalunya existía tal devoción y, tras años charlando con expertos y visitando iglesias y museos, plasma ahora la respuesta en esta mezcla de crónica de viajes y reportaje de investigación.

La nieve invisible

Eduardo Verdú

Plaza & Janés

21,90 €

Con una sólida trayectoria en medios como El País, Marie Claire o GQ, Eduardo Verdú regresa a la ficción con La nieve invisible, una novela que confirma su talento para la intriga, y enlaza con maestría el misterio y el drama emocional. En esta historia de secretos enterrados en un pueblo de los Pirineos, explora la culpa, la memoria y las heridas del pasado con gran sensibilidad y ritmo narrativo.

Filosofía para desconfiados

David Pastor Vico

Ariel. 18,90 €

¿Cómo llegamos a pensar que estar solos es una señal de fortaleza? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar del otro si nacimos para hacerlo? ¿Qué papel juega la filosofía, hoy, en este desencanto colectivo? Con humor, ironía y cercanía, David Pastor Vico explora cómo llegamos a vivir de espaldas a los demás y por qué confiar podría ser hoy un gesto político en Filosofía para desconfiados.

Cara de antigua

Lucía Baskaran

Espasa

15,90 €

Cara de antigua es un poemario íntimo que pone palabras a la experiencia de crecer en un ámbito que vulnera los cuerpos y la subjetividad desde la niñez. Lucía Baskaran traza un itinerario de la construcción de una identidad marcada por el amor, el deseo, el género, el aborto, la culpa y la violencia patriarcal. Poemas que encarnan la conciencia de una mujer de nuestro tiempo.

La vida es esto, amor

Bely Basarte

Lunwerg

19,95 €

Noticias relacionadas

La vida es esto, amor es el primer libro que recoge los diarios, poemas, canciones y el universo ilustrado de Bely Basarte, una de las artistas más arrebatadoras de los últimos años en España. En sus páginas descubrimos las cicatrices que inspiran sus canciones, los silencios que respiran verdad y una intimidad que nunca antes se había mostrado. Un libro que es una confesión, un refugio y un espejo.