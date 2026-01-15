Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 15 de enero de 2026

Mallorca flimada

Magdalena Brotons/Maria Sebastián

LL. Muntaner, 13 euros

Com ha mirat Mallorca, el cinema? Mallorca filmada. La transformació del territori a través del cinema ofereix una mirada original i visual sobre la relació entre el cinema i el territori mallorquí. Un recorregut excepcional per les pel·lícules que han transformat l’illa en escenari, personatge i paisatge emocional, i que han contribuït a fixar i reinventar la manera com ens veim.

Mallorca flimada / .

L’Economia de Menorca

Guillem López Casasnovas

Documenta

17 euros

Entre el progrés i la fragilitat: pensar Menorca amb lucidesa per preservar-ne el futur.

Quins anys ha viscut Menorca! Entre pandèmies, tensions turístiques, errors de model, oportunitats perdudes i debats que ja no poden esperar, l’economia menorquina ha avançat -no sempre amb bon criteri. L’autor és el reconegut Guillem López Casasnovas.

L’Economia de Menorca / .

El jardí adormit

Carla Gracia

Univers

21,90 €

Después del éxito de Perfectament imperfecta, la historia de una madre que se hunde, lucha y renace mientras acompaña a su hijo autista, la autora barcelonesa regresa con otra mujer que trata de volver a levantarse tras ver cómo su vida en Londres se derrumba. Para ello se instala en el Empordà, donde se hace cargo de un jardín. Un relato de superación con el lenguaje de las flores como trasfondo.

Los nombres

Florence Knapp

Salamandra

22 €

Aclamada como «la mejor ópera prima que se ha publicado en años» y traducida a más de 25 lenguas, Los nombres atrapa desde la primera página. Con una historia tan original como emotiva, Florence Knapp invita a seguir tres vidas posibles que nacen de una sola decisión: cómo llamar a un hijo. Un viaje sobre identidad, destino y el poder de las pequeñas elecciones que marcan toda una vida.

Tres amigas

Jesús Marchamalo

Nórdica Libros

13,95 €

La colección de biografías de escritores que cada año preparan Antonio Santos y Jesús Marchamalo para Nórdica llega con este título a su décima entrega, que la editorial celebra con una edición especial; un homenaje a tres autoras imprescindibles, Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, de las que recientemente se han conmemorado sus centenarios.

El pensamiento erótico

Sara Torres

Reservoir Books

21,90 €

Confirmada como una de las revelaciones de la literatura española contemporánea, Sara Torres firma un ensayo para pensar fuera del binarismo heterosexual. Con el propósito de adelgazar las ideas que nos inician en la cultura humana de lo corporal y lo sexual en occidente, busca prácticas gozosas que se alejen de la «fantasía hetero-real», una fantasía identitaria basada en un combate entre opuestos.

Antigüedades

Cynthia Ozick

Alpha Decay

17,90 €

Es 1949, y el anciano Lloyd Wilkinson Petrie, uno de los últimos antiguos alumnos de la Temple Academy, una escuela de chicos cerrada desde hace décadas, se dispone a escribir unas memorias de sus años en aquella institución aristocrática. De este planteamiento surge una de las narraciones más singulares de Cynthia Ozick, en la que se entrelazan mito y manía, historia e ilusión.