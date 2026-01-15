Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAccidente de tráficoFrancisco MatínPierce Brosnan y Helen Mirren en MallorcaIrene de GreciaRCD MallorcaSant Sebastià
instagramlinkedin

En femení

Algunes recomanacions en femení a partir d’efemèrides

Caterina Albert, Víctor Català

Caterina Albert, Víctor Català

Maria Antich

Maria Antich

El mes de gener, s’inicia amb dos premis literaris, el Premi Josep Pla i el Premi Nadal. Més enllà de possibles lectures premiades, suggerim, a través d’algunes efemèrides d’escriptores, uns quants títols.

Començam l’any i el mes amb una proposta d’Armida de Vara i Robles, nascuda l’1 de gener de 1926 escriptora i poeta mexicana. La seva obra De lo cotidiano, ens apropa als petits detalls del dia a dia.

Rosa Montero, complí 75 anys dia 3 de gener. Més enllà de la seva tasca periodística, cal destacar la seva faceta com escriptora, des del 1979 quan va editar Crónica del desamor fins a La desconocida (2023), més d’una vintena d’obres, entre novel·la, assaig i llibres juvenils, ens han acompanyat.

El 16 de gener també compleix 75 anys Gemma Lienas. Carlota, protagonista de la Tribu de Camelot, ja és tot un clàssic de la literatura juvenil. També ha estat una autora que ha donat veu al gènere femení. Un exemple n’és Drets fràgils, autobiografia d’una generació de dones.

Uns dies abans, el dia 12 de gener es commemoraren els 50 anys de la mort d’Agatha Christie. Gran lectora i escriptora en la seva infantesa, va fer del misteri el seu llegat. Podríem rescatar alguns dels títols més emblemàtics: Mort en el Nil o el Tren de les 4:50.

I, sense deixar el món de l’enigma, ressenyar que el dia 13 de gener de 1926 va néixer Carolyn Gold Heilbrun. Amb el pseudònim d’Amanda Cross, va publicar entre el 1964 i el 2002 novel·les de misteri amb Kate Fansler com a protagonista. El primer llibre de la sèrie, En el último análisis, la darrera publicació, El borde de la perdición.

També es compleixen 100 anys del naixement d’Aurora de Albornoz Peña, escriptora, poeta, crítica literària i assagista, nascuda el 22 de gener de 1926. De família de polítics del temps de la II República, va viure exiliada bona part de la seva vida. Entre d’altres, és autora de Por la primavera blanca (Fabulaciones), una sèrie de contes curts.

A les acaballes de gener, el dia 27 es compliran 60 anys de la mort de Caterina Albert (Victor Català). Solitud és segurament la seva obra més coneguda, publicada inicialment en fulletons en la revista Joventut.

I per acabar, a finals de gener de 1901, concretament el dia 30 va néixer Llucieta Canyà i Martí, que l’any 1934 va publicar L’etern femení, una obra sobre el paper de la dona en la societat industrial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents