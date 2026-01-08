Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegir en grup

‘L’ultima trobada’

Pere Estelrich i Massutí

Llegir no té per què ser un acte solitari. M’explicaré. Llegir, el fet en sí mateix, sí que es sol fer sense companyia, ara bé, les situacions prèvies i posteriors no està gens malament fer-les en grup. Les prèvies perquè et poden ajudar a triar un llibre, bé sia a través d’un consell, d’una conferència o d’un guiatge. Les posteriors perquè t’ajuden a veure, en la lectura, aspectes en els quals no havies reparat o perquè també pots aportar el teu parer als demés.

I aquí és on entren els Clubs de lectura.

Una molt bona amiga i a la vegada impagable col·laboradora d’aquest suplement, na Ramona Pérez, des de fa anys dirigeix (no m’agrada la paraula) o millor dit, coordina diversos d’aquests Clubs de lectura. Ho fa a Palma un cop al mes.

Millor sigui ella qui ens ho expliqui: «De manera mensual comentam una obra i a partir d’aquí surten altres títols que enriqueixen la trobada».

I com es proposen les lectures a fer? «Normalment els hi faig propostes trimestrals, les posam en comú i decidim. Sempre amb el principi de la flexibilitat».

Com es pot arribar a ser membre d’aquest club? «Mira, amb algunes lectores, ja que majoritàriament són dones, ens coneixem fa uns dotze anys, ens ho passam molt bé. Ara bé, seria bo augmentar el nombre d’assistents perquè així la cosa flueix millor. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb nosaltres al 619 60 75 68».

L’amiga Ramona ens comenta que els llibres que es trien es poden trobar fàcilment a les biblioteques, amb la qual cosa no cal comprar-los. I sempre, de cada títol, es permeten les dues versions: català o castellà, segon vulgui cada participant.

Per a les sessions properes es comentaran llibres d’Irene Némirovsky (Sang calenta/El ardor de la sangre) i Sandor Marai (L’última trobada/El último encuentro).

