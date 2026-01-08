Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 8 de enero de 2026

El silenci de les falzies

Marina Collado

Documenta

104 páginas, 15 euros

La Glòria demana a la seva filla Sílvia que torni a Mallorca per acomiadar-se de la seva àvia, que està a punt de morir. Amb aquest retorn a l’illa, hauran de confrontar la distància emocional i aprendre a respirar en un silenci que inunda tot allò que es diuen. Poc després de l’arribada de la Sílvia, apareixerà la Lola, una al·lota sorda amb qui serà capaç d'observar la dansa de les falzies.

El silenci de les falzies, Marina Collado / .

La veritable història de la lletera

Margalida Vinyes

Disset

16 euros

Aquesta és una història de superació i d’apoderament. El conte tradicional de “La Lletera” volia transmetre la idea que fer-se il·lusions i somiar desperts ens pot dur a perdre-ho tot. Margalida Vinyes continua el conte, perquè considera que una part d’aquest missatge és descoratjadora, minva l’empenta i la iniciativa, sobretot de les nines, que es frenen a l’hora de desitjar un futur.

Collage per passar el diumenge

Enas Sultan

Jande

19,95 €

«Vaig néixer a Gaza i vaig pensar que era una broma», afirma la autora palestina en uno de los poemas de esta obra bilingüe árabe-catalán que ha ganado el Premi de Poesia Roissy-en-Brie. Hoy vive en Noruega, pero nunca ha olvidado su tierra y, de hecho, su escritura «es un acto de desafío contra el silencio», en el que aborda temas como la feminidad, el amor, la libertad, el hogar y la família.

Majareta

Juan Manuel Gil

Seix Barral

20,90 €

Tras más de 30 años como conserje de un colegio, Leo Almada, el Majareta, es prejubilado inesperadamente. Este hecho lo llevará a protagonizar un perturbador episodio. Majareta es una novela compuesta por los testimonios de quienes conocieron a su protagonista. Una obra que hace de la oralidad y del humor su manera de llegar al corazón de esos tormentos que a veces arrastramos toda una vida.

Igualdad

Darrin M. McMahon

Paidós

25 €

En un mundo lleno de desigualdades económicas, raciales o identitarias, ¿cómo remediarlas si no comprendemos el concepto de igualdad? Darrin M. McMahon rastrea su historia y sus múltiples significados a través de religiones, doctrinas y figuras clave, y nos ofrece una brillante reflexión sobre la evolución de la igualdad y su impacto en el mundo actual.

Primeros casos de Poirot

Agatha Christie

Espasa

15,90 €

El secuestro de un niño, el robo de unas joyas, la desaparición de un extranjero, una muerte imprevista, unas llaves extraviadas, una maleta forzada, la destrucción de un nido de avispas, una carta en las manos equivocadas. Estos ocho relatos recogen las primeras andanzas del célebre detective creado por Agatha Christie Hércules Poirot narrados por su fiel amigo, el capitán Hastings.

Elizabeth

Ken Greenhall

Lumen

19,90 €

«Obra inquietante» (The New York Times), novela anómala y pionera, Elizabeth nos presenta a una heroína de una escalofriante sensualidad, una Lolita gótica, cerebral y sarcástica, cuya prosa aguda y alucinada la hace asombrosamente verosímil. El redescubrimiento de un clásico de terror gótico estadounidense protagonizado por una adolescente asesina y seductora, que está conquistando Europa.