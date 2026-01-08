Deià vivo, una biografía musical

En aquel Deià que también yo y tantos otros vimos, había cerdos, niños correteando por los callejones y cometas sobre la Cala. Casi todo era barato y los artistas trabajaban de luna a luna sin dejar de lado la siesta, la fiesta o la diversión. Tomás Graves, el hombre que susurraba a los músicos o el bajista tranquilo, aparte de Tom el dormilón, nos narra en este afilado, Afinando al alba, su visión de esos años que fueron, paso a paso y gracias a la música, iluminándose: desde el franquismo y postfranquismo o transición hasta la Barcelona olímpica, la Expo universal de Sevilla y el Quinto centenario (Que acabó en Deià con un memorable concierto anti-conquista). Y lo hace desde el acorde óptico de quien no deja de mirar y aprender, aceptando también que todos los componentes de su vida son válidos, ya sea con la guitarra española, con el bajo eléctrico, con las verduras en su huerto, con el diseño tipográfico o con la edición.

Tomás Graves (de casta le viene al galgo) autor también de Volem Pa amb Oli y Un hogar en Mallorca, escribió Tunning Up at Dawn entre los años 2003 y 2004 para 4th Estate, filial de la editorial Harper Collins en el Reino Unido, y ahora, veinte años después y gracias a ediciones del Kultrum, ve afortunamente la luz en nuestro país, así que ahora puedes tener en tus manos el heartbeat de un músico que escribe con la tinta de su guitarra. Una delicia llena de verdad, armonía y nombres propios: Desde Robert Graves al larguirucho Cortázar, de Robert Wyatt a Toni Morlà, de Daevid Allen a Joan Bibiloni, Kiko Veneno o Juan Perro.

Tomás Graves, mallorquín de nacimiento, pero con un pie en Inglaterra y una educación compartida, nos narra las historias de este libro como si estuviera sentado ante nosotros y nos los contara personalmente, buena parte de ello se debe a la colaboración en la traducción de Carmen García-Gutiérrez, su esposa. Y lo hace de una manera íntima y precisa, con humildad y discreción, con inteligencia y sentido del humor (¡Oh! Beryl Pritchard), igual que si compartiera un té contigo, o te hablara de sus gallinas, o de los diferentes tonos que puedes obtener según la cantidad de agua almacenada. Una auténtica fiesta vital del amor, la amistad y el buen latido. Escrita desde una Mallorca aún rural y todavía sin prisas, pero sin dejar de observar y comentar el mundo que nos ha tocado compartir.

Si quieres saber, entre muchas otras cosas, cómo se organizaban las fiestas en Canelluñ por el aniversario de Robert, o porqué Blind Leroy y su compañera Omitsu lo tienen todo muy claro, o cómo llegó Ollie Halsall -la mejor mano izquierda del mundo- a Deià, o porqué somos quizás el país más ruidoso, o cómo se formó la legendaria Pa amb Oli Band -la banda desconocida más famosa del mundo-, o porqué los Beatles comenzaron en Hamburgo y no en Palma, no tienes más que abrir las páginas de ese hermosa y fascinante libro, relajarte y conectar.