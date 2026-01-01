Turguénev explica l’amor a primera vista

Després d’haver sopat, tres amics continuen la tertúlia, un d’ells proposa que expliquin com va ser el seu primer amor; un s’excusarà dient que el seu primer amor va ser el segon, l’altre dirà que el seu únic amor és el que l’uneix a la seva esposa, un tercer, Vladímir Petóvich, accepta explicar la seva experiència, escriurà un relat.

Coneixem un jove que estiueja amb els pares, és l’any anterior a l’ingrés a la universitat; el pare fuig dels conflictes, la mare pateix una gelosia que la domina.

Arriben com veïnes una princesa arruïnada i la seva filla; no amaguen la precarietat econòmica, la mare ha perdut les maneres i no triga a pidolar a la veïna; la jove Zinaída té uns quants enamorats que li fan la cort; el jove Vladímir és víctima de la seva primera experiència de passió, ella el tracta com a un infant, també té un posat de superioritat amb els altres pretendents, un d’ells, poeta, li recita els seus poemes, quan acaba les declamacions, ella li demana que reciti Puixkin «para limpiar un poco el aire».

Vladímir descobrirà que és el seu pare qui ha seduït la noia, un home que viu com si sabes que té el final proper. Passat el temps, reflexionant entorn el pare, recordarà les seves paraules:

«Toma aquello que puedas, pero no te entregues a nadie; uno tiene que pertenecerse a sí mismo: ahí está la clave de la vida.» pàg. 63

«...¿Sabes lo que da libertad a un hombre?

¿Qué?

La voluntad, su propia voluntad, que además da un poder mejor que la libertad. Tienes que aprender a querer algo, entonces serás libre y mandarás.» pàg. 64

El pare mor; passen els anys, ell acaba els estudis, algú li parla de Zinaída, es troba a la ciutat, està casada, ell es proposa visitar-la, deixa passar uns dies quan ho fa, ella acaba de morir de part.

Una narració magistral, un primer amor viscut amb tota consciència: «Mi herida iba sanando poco a poco; pero lo cierto es que no albergaba malos sentimientos contra mi padre. Al contrario: era como si hubiera crecido ante mis ojos...» pàg. 145

La nostra gratitud al traductor, que ja ens ha fet arribar altres llibres de Turguénev, Primer amor, una història que ocupa un lloc en la nostra experiència de lectors.