LLIBRES A VOLER

Això són els llibres bons. Petits universos que algú ha teixit amb treballs i amors i que tenim davant els ulls del cos com un mirador que ens oferirà noves idees, nous paisatges, nous sentiments, noves emocions i nova vida. I regalar un llibre és un dels actes més generosos que podem fer perquè és obrir a l’altre les portes d’un univers nou. Anem per feina!
L’autor d’Escenaris (L’Altra), Toni Sala diu: «Treballo paraula per paraula, com un paleta, maó per maó». I li ha sortit una novel·la sensacional, complexa, humaníssima. És la vida de tres personatges tocats per l’existència, desenganyats, solitaris: Tomàs Niubó, un actor que té un accident a la carretera a prop de Puigcerdà, el Vadó, un home gras i solitari que és qui el troba, i l’Olga, una infermera que treballa a l’hospital on anirà a parar l’actor. Novel·la molt lúcida que ens diu a les clares que el català és el detector de la llibertat del país. Estremidora!
El nom del pare (Empúries), de Vanessa Springora és una novel·la emocionant. La vaig llegir en francès a l’editorial Grasset i ara ha fet una magnífica traducció catalana Marta Marfany. En el seu primer llibre, molt aconsellable, El consentiment (Empúries), Vanessa contava la seva seducció quan era una adolescent per part de l’escriptor Gabriel Matzneff, propagador de la pedofília. Just acabava de treure aquesta obra com un vertader exorcisme la policia l’avisa que el seu pare és mort. Quan buida el pis del seu pare es troba entre els seus papers que aquest tenia una sexualitat ambigua. I, per afegitó, hi ha fotos del seu padrí patern amb la creu gammada que la deixen destarotada. La força del llibre prové d’aquesta recerca calidoscòpica i obsessiva d’uns homes que visqueren entre dos totalitarismes: tot aquest procés dels orígens i la mitologia de les figures masculines de la seva infantesa en què es barregen llegendes familiars, relat íntim i fonts documentals, ficció i testimoniatges. Impressionant!
El pa dels àngels (Club Editor), de Patti Smith és la narració de la vida completa d’aquesta artista tan significativa per la seva música, la seva veu i els seus poemes. Comença amb la seva infantesa en una família pobra i itinerant fins que de joveneta queda embarassada i decideix deixar els estudis i anar a Nova York on viu en el Chelsea Hotel. Allà trobarà tots els seus amics i mestres: Mapplethorpe, Sam Shepard, Allen Ginsberg, William Burroughs, Coltrane, Pollock. I enregistra el disc mític: Horses. La narració dels anys que viu amb el seu home, Fred Smith, i els seus fills, lluny del públic, formen el nucli d’un llibre trepidant. Unes memòries incompletes, però molt íntimes on podem entreveure els replecs d’una dona creativa i significant, idòlatra d’Arthur Rimbaud i de les llibertats. Apassionant!
ENTRE LA CARN I LA MENT
Sempre he estat molt fan de Núria Perpinyà perquè és una escriptora que de llibre en llibre no s’atura d’innovar i oferir propostes sorprenents. A El cos invisible (La Magrana), el protagonista és un enzim, l’Ubis Q10, un heroi que pesa un nanogram i pot anar per totes bandes en l’interior d’una dona: un compost que porta energia i que pot viatjar per tot el cos. En el llibre hi ha ressons de Dickens, del Hamlet de Shakespeare i de l’Odissea de Carles Riba, però Homer i Joyce són els seus dos fonaments. Per tota l’aventura odisseica de l’Ubis hi intervenen ossos, teixits i proteïnes emperò el lector no ha de pensar que és un tractat de bioquímica, sinó una obra literària rica, divertida i entretinguda que ens mostra l’interior de nosaltres mateixos en tots els sentits. I per aquí ve la seva gràcia i valor. I, sobretot, per una llengua catalana riquíssima en què cada personatge (les mans, el fetge, els pulmons, els ronyons, etc.) parla amb una veu singular, on es combinen textos clàssics i un català familiar i popular extraordinari de Ponent. Originalíssim!
Si anau a Barcelona abans de final de maig de 2026 podreu veure una exposició magnífica, Rodoreda, un bosc, al CCCB, que et mostra tot el món rodoredià amb intervencions, escrits, documents, vídeos, quadres i músiques. Tot dialoga! Una meravella que han coordinat dues persones: la professora Neus Penalba i el poeta Martí Sales. Us recoman amb fervor la lectura (i la relectura) de La mort i la primavera (Club Editor). Una obra clàssica perquè sempre diu coses noves. I com a complement l’assaig de Neus Penalba, Fam als ulls, ciment a la boca (Edicions 3 i 4), que reivindica el lloc central que La mort i la primavera va ocupar en el projecte creador de la Rodoreda i es proposa d’interpretar la novel·la des d’una triple lectura que aprofundeix en els ressons històrics, antropològics i metafísics d’aquest poble sense nom que put a fems i a glicines.
Acabaré aquesta llista de recomanacions amb un llibre estimat, L’imant i les coses (Lleonard Muntaner Editor), de l’amic Mateu Coll, artista i professor, que la setmana que ve comentaré in extenso. És un sorprenent i màgic calaix de sastre en què el col·leccionista escriu i descriu les seves coses i la història del camí que han seguit per arribar a les seves mans: un àlbum de menús històrics, un llibre de fotografies antigues, un conjunt de ceràmiques variades, quadres, robes, escultures, llibres i un llarg etcètera de troballes. Tens els encants contats, un baratillo explicat, una cambra de meravelles descrita, un gabinet de curiositat en viu i en directe, les passions d’un arreplegador dels objectes del món, de les històries del món, dels bocins desuets de la bellesa del món. Tot un inventari amorós de coses amarades del magnetisme que tenen aquells objectes que són el lloc de la nostra memòria i, alhora, el lloc de l’absència i, per afegitó, el lloc de la fragilitat. I Mateu Coll a moments s’alça detectiu que fa recerques per uns gipons i d’altres restauradors d’unes cartes mig esborrades, i sullà enquadernador d’uns fulls que no s’avenen ni s’encontren i també filòsof col·loquial o savi que et duu cap a territoris inèdits del pensament i sempre narrador en totes direccions que et mostra, et comenta, t’intriga, et diverteix i t’entreté. Tot això i més es troba a L’imant i les coses que és un llibre per a sensibles, exquisits i persones que estimen tots els patrimonis materials i immaterials de la terra. Un regal inoblidable!
