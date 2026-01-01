Los libros con estilo escogidos por Bellver en Abril, 1 de enero de 2026

100 anys d'aquella música

AA.VV

Ajuntament de Felanitx

El 22 d’agost de 1925, a Felanitx, coincidint amb les festes de Sant Agustí, el camp de futbol de Sa Torre acollia una festa amb música, ball i bulla. Era l’inici de les que, amb el temps han estat catalogades com les millors ‘Verbenes’ de Mallorca. Per commemorar l’efemèride, l’Ajuntament de Felanitx ha editat un llibre coordinat per Joan Círia que repassa un segle de música popular.

La isla de la calma Les cinq ciutats d'Uldri'ak

Roger Coch

Adia

16 euros

L’Àlia ha viatjat fins a Ul-dri’ak per tal de trobar el seu pare. Però a Les cinc ciutats d’Ul-dri’ak res és el que sembla: les diferents dimensions es retorcen i deformen a mesura que l’Àlia s’hi endinsa, acompanyada per tot de personatges que la guiaran a través d’un ball de màscares, fins al centre de la ciutat, on s’amaga el seu secret.

Roger Coch proposa un relat intens i emocional.

El gat i les estrelles

Jordi Lara

Proa

21,50 euros

En una tierra devastada por el cambio climático, una joven musicóloga busca a un viejo y famoso compositor desaparecido. Este es el punto de partida de esta «fábula visionaria» que esconde una profunda reflexión sobre el sentido del arte y su importancia en la vida. Colabora Paula Bonet, que recrea ese mundo posapocalíptico con sus ilustraciones, en las que priman los azules y los verdes apagados.

Cartas de Suecia y Finlandia

Begoña Martín Lara

Menoslobos

20 euros

En esta colección de cartas, Begoña Martín Lara nos invita a pasear por Suecia y Finlandia en bici, en tren, en autobús y a pie. En nuestros paseos conoceremos a personajes fundamentales de la cultura de estos dos países, probaremos manjares típicos y, quién sabe, puede que por el camino encontremos nuestro smultronställe, un lugar al que siempre querremos regresar.

Andábamos maravillados

Violeta Gil

Arrebato libros

14 euros

Andábamos maravillados es el esperado regreso de Violeta Gil a la poesía. Un trabajo que supone una vuelta a aquello que le provocó el interés por la literatura en primer lugar. Con la voluntad de atender a un deseo antiguo, un amor por las palabras, han surgido estos textos que hablan del mundo en qué vivimos, nos cuestionan, nos atragantan y tratan de movernos.

Malentendido en Moscú

Simone de Beauvoir

Navona

16 euros

Una pareja de jubilados viaja a Moscú para visitar a la hija de él, nacida de un primer matrimonio. En esta historia, Simone de Beauvoir aborda la crisis de pareja, el miedo a envejecer o la sensación de fracaso. Inspirada en sus estancias junto a Sartre en la Unión Soviética, la autora contrapone el entusiasmo de los primeros tiempos con la posterior decepción ante la desaparición de un ideal socialista puro.

Místicas

Begoña Gómez

Wunderkammer

16,50 euros

Begoña Méndez propone un recorrido por las obras de las autoras místicas: Beatriz de Nazaret, Margarita Porete, Josefa Tolrà, Hilma af Klint, Simone Weil, Clarice Lispector, Marosa di Giorgio, Chantal Maillard y Anne Carson. Un coro de experiencias trascendentes que resuena desde la Edad Media hasta nuestros días: un linaje de mujeres sabias que encontraron en el arte un lugar propio.