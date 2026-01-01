Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guillem GinardGripe en BalearesTerraza es BaluardSucesos en MallorcaHorario supermercados
instagramlinkedin

Una lectura en calma

Cada relat és una ona en si mateixa que ens arrossega sense brusquedats

Una lectura en calma | DIARIO DE IBIZA

Una lectura en calma | DIARIO DE IBIZA

Andreu Carles López Seguí

Ramon Mayol, amb El llenguatge de les ones i altres relats, el cinquè llibre que publica, ens ofereix una compilació que s’erigeix com una peça literària d’una sensibilitat poc comuna dins del panorama narratiu actual. L’autor, fidel a la seva mirada arrelada al Mediterrani, desplega una prosa precisa i elegant, que sap conjugar l’emoció amb la reflexió, i la poètica amb la lucidesa.

Cada relat és una ona en si mateixa —una oscil·lació entre la tendresa i la duresa de la condició humana— que ens arrossega sense brusquedats, però amb una força subterrània, cap a territoris on la paraula esdevé matèria viva. Mayol demostra una gran destresa en l’art del suggeriment: diu tant com calla, i és en aquest silenci literari on s’amaga bona part de la seva saviesa narrativa.

La llengua, d’una musicalitat autòctona i rica en matisos balears, juga un paper essencial. No és tan sols un vehicle d’expressió, sinó un espai d’identitat i resistència. L’autor fa parlar les ones, sí, però també els paisatges, els silencis i les absències, en un exercici que convida el lector a escoltar el murmuri profund de les coses senzilles.

El llenguatge de les ones i altres relats és, en definitiva, una obra que demana ser llegida amb calma, com qui observa la mar al capvespre: amb atenció, amb respecte i amb el desig de comprendre allò que roman més enllà de les paraules. Una lectura imprescindible per a qui busqui literatura amb ànima, compromesa amb la bellesa i amb la veritat del nostre temps.

Una joia petita però intensa, que confirma a Ramon Mayol com una de les veus més refinades i essencials de la narrativa illenca contemporània.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents