Una lectura en calma
Cada relat és una ona en si mateixa que ens arrossega sense brusquedats
Andreu Carles López Seguí
Ramon Mayol, amb El llenguatge de les ones i altres relats, el cinquè llibre que publica, ens ofereix una compilació que s’erigeix com una peça literària d’una sensibilitat poc comuna dins del panorama narratiu actual. L’autor, fidel a la seva mirada arrelada al Mediterrani, desplega una prosa precisa i elegant, que sap conjugar l’emoció amb la reflexió, i la poètica amb la lucidesa.
Cada relat és una ona en si mateixa —una oscil·lació entre la tendresa i la duresa de la condició humana— que ens arrossega sense brusquedats, però amb una força subterrània, cap a territoris on la paraula esdevé matèria viva. Mayol demostra una gran destresa en l’art del suggeriment: diu tant com calla, i és en aquest silenci literari on s’amaga bona part de la seva saviesa narrativa.
La llengua, d’una musicalitat autòctona i rica en matisos balears, juga un paper essencial. No és tan sols un vehicle d’expressió, sinó un espai d’identitat i resistència. L’autor fa parlar les ones, sí, però també els paisatges, els silencis i les absències, en un exercici que convida el lector a escoltar el murmuri profund de les coses senzilles.
El llenguatge de les ones i altres relats és, en definitiva, una obra que demana ser llegida amb calma, com qui observa la mar al capvespre: amb atenció, amb respecte i amb el desig de comprendre allò que roman més enllà de les paraules. Una lectura imprescindible per a qui busqui literatura amb ànima, compromesa amb la bellesa i amb la veritat del nostre temps.
Una joia petita però intensa, que confirma a Ramon Mayol com una de les veus més refinades i essencials de la narrativa illenca contemporània.
