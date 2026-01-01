Passeig de ronda
Felicitat matemàtica
El 2026 és un nombre feliç. Matemàticament parlant, ja que històricament encara està per veure el nivell de felicitat que ens depararà. I vist el que ens espera...
Què vol dir «nombre feliç»? Doncs els científics ho anomenam als nombres en els quals si sumam d’una manera concreta les seves xifres de forma reiterada acabam a l’1. EI 2026 té aquesta propietat:
Agafau el número, separau les xifres, elevau al quadrat cada una d’elles i sumau el resultat: 2² = 4, 0² = 0, 2² = 4, 6² = 36
4 + 0 + 4 + 36 = 44. I ara seguiu amb el 44 fent el mateix. Després de realitzar l’operació algunes vegades, acabareu en 1 com a resultat.
Es tracta d’una curiositat, com moltes altres, que poc ajuden al desenvolupament de la ciència, però que sí que l’omplen de poesia. La poesia i la matemàtica sovint van unides. Mirau si no aquest exemple, el del dibuix, que és la combinació de quatre fórmules que representen quatre funcions. No hi ha poesia en el pas de la fórmula a la gràfica?
Tot esperant que el 2026 ompli de felicitat els vostres cors, vos desitjam Bon Any nou!
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
- El restaurante del museo es Baluard aumenta con una segunda terraza la ocupación del espacio público sobre la muralla de Palma
- El fracaso de los cedidos del Mallorca
- Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en s'Illot y huir de la Policía
- «¿Qué haces con estos, Guillem?»
- Un repartidor y un cliente de un estanco sorprenden y retienen a un ladrón robando en una furgoneta en Palma
- Más de mil personas salen a la calle en Palma para reivindicar la Diada del 31D: 'Nos liga a una historia, a una lengua y a una cultura
- El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan