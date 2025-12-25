Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Neules

Las herramientas para el taller de 'neules'.

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Costum

«Cada cosa a son temps i per Nadal, neules». Aquesta és una dita popular i a la vegada títol d’un llibre que, editat per Adia editorial va escriure Tomàs Martínez i Miró, amb pròleg de Jordi Llabrés i Sans, l’any 2022. En el text s’explica la tradició nadalenca que serveix, a Mallorca, per adornar cases i temples.

Taller

La setmana passada i organitzat per ARCA, vaig assistir a un taller de construcció de neules, retallades en paper. Érem trenta persones, de les quals només jo era mascle. Per què els homes no solem assistir a les convocatòries amb la mateixa intensitat que les dones? Una pregunta que bé pot donar peu a una reflexió. Però no ara ni aquí.

Sota el guiatge de na Francisca Oliver Monserrat, experimentada com a «neulista» (perdonau el mot) i que demostrà que és també una gran pedagoga, tisores en mà, entràrem en aquest món creatiu i sense fi de construir neules en paper blanc. Horabaixa que em va permetre conèixer persones que, com la pianista i professora Joan Maria Coll, sabia d’elles, però no havia tengut l’oportunitat de tractar. Aprendre del Patrimoni i fer societat.

Llom endolcit

El meu germà Tomeu Eselrich ha cuinat un plat que solia fer ma mare per aquestes dates i que conté un altre tipus de neules: les dolces que solen venir doblegades formant un tub. «Barquillos», en diríem en castellà. Aquest plat bé es pot dir «Llom amb salsa de neules» o «Llom de Nadal» i podeu trobar la recepta al blog de cuina de la meva cunyada Aina Mestre: https://blogxocolatera.blogspot.com. Segur que el fareu i el gaudireu.

Bona nit de Nadal. Molts anys i Bones festes!

TEMAS

