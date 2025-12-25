Passeig de ronda
Neules
Costum
«Cada cosa a son temps i per Nadal, neules». Aquesta és una dita popular i a la vegada títol d’un llibre que, editat per Adia editorial va escriure Tomàs Martínez i Miró, amb pròleg de Jordi Llabrés i Sans, l’any 2022. En el text s’explica la tradició nadalenca que serveix, a Mallorca, per adornar cases i temples.
Taller
La setmana passada i organitzat per ARCA, vaig assistir a un taller de construcció de neules, retallades en paper. Érem trenta persones, de les quals només jo era mascle. Per què els homes no solem assistir a les convocatòries amb la mateixa intensitat que les dones? Una pregunta que bé pot donar peu a una reflexió. Però no ara ni aquí.
Sota el guiatge de na Francisca Oliver Monserrat, experimentada com a «neulista» (perdonau el mot) i que demostrà que és també una gran pedagoga, tisores en mà, entràrem en aquest món creatiu i sense fi de construir neules en paper blanc. Horabaixa que em va permetre conèixer persones que, com la pianista i professora Joan Maria Coll, sabia d’elles, però no havia tengut l’oportunitat de tractar. Aprendre del Patrimoni i fer societat.
Llom endolcit
El meu germà Tomeu Eselrich ha cuinat un plat que solia fer ma mare per aquestes dates i que conté un altre tipus de neules: les dolces que solen venir doblegades formant un tub. «Barquillos», en diríem en castellà. Aquest plat bé es pot dir «Llom amb salsa de neules» o «Llom de Nadal» i podeu trobar la recepta al blog de cuina de la meva cunyada Aina Mestre: https://blogxocolatera.blogspot.com. Segur que el fareu i el gaudireu.
Bona nit de Nadal. Molts anys i Bones festes!
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Mallorca forma a los grandes científicos que Suecia aprovecha: 'Para este país, la UIB es una gran proveedora de talento»
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma
- Seis provincias ayudan a tramitar el paro de Baleares por el atasco en sus oficinas
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días