Los libros con estilo escogidos por Bellver en Abril, 25 de diciembre de 2025

Aquestes històries per estimar la música és un llibre que ens dona raons per estimar més la música. Hi trobarem els millors intèrprets i àlbums del segle XX seleccionats pel Dj de Pacha Ibiza, Joan Ribas, l’eivissenc que amb 15 anys va començar a col·laborar amb l’única emissora de ràdio de l’illa. Els seus primers treballs com a DJ van ser en diversos bars de la zona del Port.

La isla de la calma

José Luis Pujol

Caligrama

24 euros

La isla de la calma, el apelativo que Santiago Rusiñol dedicó a la Mallorca idílica de finales del siglo xix, sirve de título a esta segunda parte de Land 17 y otras rondallas mallorquinas, un compendio de relatos que abordan, en clave de humor, temas tan actuales como la subida de precios de la vivienda, el caravaning, la proliferación del turismo náutico, la okupación hotelera... con ironía.

Fletxa, assalt a la ruta

Joan Carles Ventura

Clandestina

18 euros

Tras ganar el Premi Memorial Agustí Vehí 2019 con Em diuen Fletxa y el Premio Valencia Negra 2023 con Fletxes desviades, el escritor de Sueca regala a los fans de la saga una precuela con el primer caso del detective más flipado de la movida valenciana: cómo se estrenó en el oficio resolviendo el robo de la recaudación de la disco Chocolate en 1987, en plena efervescencia de la Ruta del Bakalao.

Cruzar la noche

Noelia Palacio Incera

Vaso Roto

17,68 euros

En este poemario, Noelia Palacio Incera entremezcla el imaginario de los cuentos populares con sus experiencias personales, tanto en su trabajo como psicooncóloga infantil como en las vinculadas a la maternidad. Escrito entre 2020 y 2024, reúne más de 40 poemas en los que se abordan asuntos como el paso de la niñez a la vida adulta, la crianza, las pérdidas o la muerte.

Ese pelo

Djaimilia Pereira de Almeida

Las afueras

17,95 euros

Ese pelo es un texto híbrido, a medio camino entre la novela, la memoria y el ensayo, en el que Mila, una joven llegada a Portugal desde Angola siendo niña, utiliza su pelo como hilo conductor para explorar cuestiones como la identidad, la memoria o el racismo cotidiano. El cabello se convierte así en una metáfora de los cruces culturales y, al mismo tiempo, en un personaje que acompaña a la protagonista.

Me dibujaron así

Noemí López Trujillo

Ediciones Península

18,90 euros

Entre el ensayo cultural y el relato autobiográfico, Me dibujaron así desmonta los discursos que reducen la feminidad a una forma de sumisión. En un mundo acostumbrado a teorizar sobre la masculinidad, este libro de Noemí López Trujillo es una reflexión acerca de cómo la cultura de la violación se asienta sobre el odio a lo femenino, así como una celebración de todo aquello considerado «de chicas».

Desde un bosque lejano

Theodore Kaczynski

Errata Naturae

22 euros

Errata Naturae ha obrado el milagro publicando la primera edición en castellano de Desde un bosque lejano, uno de los principales escritos de Theodore Kaczynski, pensador imprescindible para comprender el devenir apocalíptico de nuestro tiempo y la indisoluble relación entre el desarrollo técnico-científico, la destrucción de los ecosistemas y el avance del totalitarismo consumista.