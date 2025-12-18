Sibil·lers i sibil·leres dels darrers cent anys a Santanyí
De l’any 1935 al 1938, en temps de la Guerra civil, va cantar la Sibil·la a Santanyí en Blai Bonet
Any rere any per Nadal, des de la conquesta catalana, les esglésies mallorquines s’omplen d’un cant de gust antic i impactant. Els intèrprets requereixen bona veu, coratge i preparació, però els seus noms queden, sovint, en l’anonimat. Cal reconèixer l’esforç notori de la sibil·la, dels qui la preparen i també de les famílies, que sempre li donen suport.
La investigació, que continua oberta, en la qual es recullen els noms, els anys que han cantat, i anècdotes i vivències de cada sibil·la o dels seus familiars, ha estat el germen per crear un espectacle, que vol ser un homenatge a totes les persones que han tengut l’honor d’interpretar aquest cant tan nostrat. Aquesta representació que uneix música i història, tendrà lloc dia 21 de desembre, a les 18:30 hores a l’església de Santanyí. El nom del primer sibil·ler que hem pogut recollir és el de n’Agustí Vicens Roig que la va cantar a les darreries de la dècada de 1920 i el darrer al·lot sibil·ler va ser en Pere Munar, l’any 1968. De l’any 1935 al 1938, en temps de la guerra civil, la va cantar en Blai Bonet. En Blai s’enorgullia molt d’haver estat sibil·ler i ens va deixar escrites un parell de pàgines precioses parlant de la seva vivència al llibre La vida i els meus instants. Vet aquí un fragment:
Jo devia estar fet d’una argila molt grenyal, tendrella ferm, més o manco com és el meu humà fang actual, perquè, un acte tan casolà com és ara cantar la Sibil·la, jo me’l vaig prendre com una tasca molt pròpia, personal, singular i única en la vida que habitava en mi i que ja tenia nou anys, tots nou fets entre la Vila i es Llombards.
Després del Concili Vaticà II, quan es va permetre que les dones poguessin accedir a l’altar, començam a trobar veus femenines que canten la Sibil·la.
A Santanyí, la primera dona que la va interpretar, l’any 1969, va ser n’Antònia Burguera de ca s’Escolà. Diu que li va suposar una gran responsabilitat perquè no tothom estava convençut del canvi.
A la funció hi participaran vint sibil·les: devuit dones i dos homes. La clourà na Catalina Bonet Colomí, que és la cantaire més veterana i que més vegades l’ha cantat. Les forces de totes i les seves aportacions han engrandit considerablement l’espectacle. És un gaudi comptar amb totes elles!
A més de les sibil·les hi intervendran la Coral Sant Andreu i la Coral d’adults de l’EMMS dirigides per Alejandra Carrizo que conjuntament sumaran quasi cinquanta cantaires, tocarà l’organista de la parròquia i hi haurà músics de vent metall i percussió de l’Escola municipal de música de Santanyí.
En aquests temps convulsos i plens d’imputs forans que ens fan perdre els trets identitaris, trobar un tema tan nostrat que ens uneix i ens il·lusiona tant, és un oasi de pau i de retrobament amb les nostres arrels.
Des d’aquí les més sinceres gràcies a tots els participants i a les institucions que ho fan possible.
