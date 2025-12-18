Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negueruela denuncia acosoAsesinato Matilde MuñozRebaja fiscal alquileresEstafa compra fincasSanti Taura IA
instagramlinkedin

Passeig de ronda

Don Julio

Julio Ribelles

Julio Ribelles / Arxiu P. E.

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Dijous de la Setmana passada, el Diario de Mallorca publicà un suplement dedicat a la Banda de Música de Palma. Al llarg de la seva història apareix un nom molt lligat a la formació: el seu primer director, Julio Ribelles, “Don Julio”, que la va liderar durant vint-i-un anys, alternant aquesta direcció amb la de l’Orquestra Ciutat de Palma.

Natural de Puig de Santa Maria, Ribelles es va formar com a músic de banda a través de la trompeta, el seu instrument. Després d’experimentar-se dirigint les bandes d’Albuixec i Xàtiva, va passar a formar part de l’anomenat Cos Nacional de Directors, institució que el va portar a dirigir la Banda Lira Saguntina o la Santa Cecilia de Cullera.

Julio Ribelles a més de director, també va ser compositor i entre les seves obres tenim un “Himne a la Ciutat de Mallorca”. De Mallorca, l’any 1987, passà a dirigir la Banda Municipal de València fins el 1991.

Amb ell l’Orquestra es va deixar veure i escoltar a moltes esglésies dels pobles de Mallorca. Aquesta iniciativa va marcar part de Ribelles com a director. També la Banda i durant el seu mandat, va organitzar sessions escolars en els mateixos centres que així ho sol·licitaven, lliurant als mestres uns quaderns amb textos de Baltasar Bibiloni, dibuixos de Gabriel Noguera i fotografies de Jaume Gual, com a explicacions pedagògiques. En alguns casos, juntament amb aquest material, es van lliurar gravacions en format cassette amb exemples sonors com l’Obertura de “Les noces de Fígaro” de Mozart o “Rosamunda” de Schubert.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents