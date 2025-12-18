Passeig de ronda
Don Julio
Dijous de la Setmana passada, el Diario de Mallorca publicà un suplement dedicat a la Banda de Música de Palma. Al llarg de la seva història apareix un nom molt lligat a la formació: el seu primer director, Julio Ribelles, “Don Julio”, que la va liderar durant vint-i-un anys, alternant aquesta direcció amb la de l’Orquestra Ciutat de Palma.
Natural de Puig de Santa Maria, Ribelles es va formar com a músic de banda a través de la trompeta, el seu instrument. Després d’experimentar-se dirigint les bandes d’Albuixec i Xàtiva, va passar a formar part de l’anomenat Cos Nacional de Directors, institució que el va portar a dirigir la Banda Lira Saguntina o la Santa Cecilia de Cullera.
Julio Ribelles a més de director, també va ser compositor i entre les seves obres tenim un “Himne a la Ciutat de Mallorca”. De Mallorca, l’any 1987, passà a dirigir la Banda Municipal de València fins el 1991.
Amb ell l’Orquestra es va deixar veure i escoltar a moltes esglésies dels pobles de Mallorca. Aquesta iniciativa va marcar part de Ribelles com a director. També la Banda i durant el seu mandat, va organitzar sessions escolars en els mateixos centres que així ho sol·licitaven, lliurant als mestres uns quaderns amb textos de Baltasar Bibiloni, dibuixos de Gabriel Noguera i fotografies de Jaume Gual, com a explicacions pedagògiques. En alguns casos, juntament amb aquest material, es van lliurar gravacions en format cassette amb exemples sonors com l’Obertura de “Les noces de Fígaro” de Mozart o “Rosamunda” de Schubert.
