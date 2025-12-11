Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lectors atents

Botella de Klein feta a Mallorca en vidre.

Botella de Klein feta a Mallorca en vidre. / DM

Pere Estelrich i Massutí

He sentit en més d’una ocasió frases com: «La gent ja no llegeix diaris». I he de dir que a vegades he pensat que bé podria ser certa la sentència. Ara bé, aquests dies he pogut comprovar que la cosa no està tan malament com sembla. Mirau:

El passat dijous dia 4 vaig publicar a les pàgines d’opinió d’aquest diari un article titulat «Donuts, botelles, matemàtiques i Bach».

El text partia d’una notícia sobre la denominació Donut referida a un pastís i acabava parlant de la Botella de Klein i de la Banda de Möbius, dos elements geomètrics, estudiats per la topologia.

Idò bé, dos lectors i amics m’enviaren informacions relacionades amb la columna esmentada: Josep Luis Pol i Rafel Lladó.

El primer em va remetre la fotografia adjunta, la d’una prova d’una Botella de Klein fabricada a Mallorca a Can Gordiola i que fou el regal que les Jornades d’Educació Matemàtica fetes a l’illa el 2013 entregaren al premiat, Manuel Pazos Crespo, amb el guardó Gonzalo Fernández Vázquez que reconeix la trajectòria docent d’algun mestre.

El segon em va fer arribar una nota en la qual explica que «a moltes pastisseries amb tradició, a Can Pomar per exemple, acostumaven a fer aquets dolços conegut com a «Donuts» i que en realitat s’anomenen «Berlines», i vos he de dir que son mil vegades mes bones que les industrials. Música per el paladar!».

Dit està. No escrivim per al no-res. Gràcies amics per les aportacions.

