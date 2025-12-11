Passeig de ronda
Lectors atents
He sentit en més d’una ocasió frases com: «La gent ja no llegeix diaris». I he de dir que a vegades he pensat que bé podria ser certa la sentència. Ara bé, aquests dies he pogut comprovar que la cosa no està tan malament com sembla. Mirau:
El passat dijous dia 4 vaig publicar a les pàgines d’opinió d’aquest diari un article titulat «Donuts, botelles, matemàtiques i Bach».
El text partia d’una notícia sobre la denominació Donut referida a un pastís i acabava parlant de la Botella de Klein i de la Banda de Möbius, dos elements geomètrics, estudiats per la topologia.
Idò bé, dos lectors i amics m’enviaren informacions relacionades amb la columna esmentada: Josep Luis Pol i Rafel Lladó.
El primer em va remetre la fotografia adjunta, la d’una prova d’una Botella de Klein fabricada a Mallorca a Can Gordiola i que fou el regal que les Jornades d’Educació Matemàtica fetes a l’illa el 2013 entregaren al premiat, Manuel Pazos Crespo, amb el guardó Gonzalo Fernández Vázquez que reconeix la trajectòria docent d’algun mestre.
El segon em va fer arribar una nota en la qual explica que «a moltes pastisseries amb tradició, a Can Pomar per exemple, acostumaven a fer aquets dolços conegut com a «Donuts» i que en realitat s’anomenen «Berlines», i vos he de dir que son mil vegades mes bones que les industrials. Música per el paladar!».
Dit està. No escrivim per al no-res. Gràcies amics per les aportacions.
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Otra paciente denuncia haber sufrido abusos sexuales del médico detenido en Palma
- La iglesia dels Sagrats Cors de Palma estrena un espectáculo audiovisual inmersivo
- Palma desbloquea la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora