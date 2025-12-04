No se vayan todavía...

A nadie sorprenderá que empiece por Roy Crane, uno de mis autores de referencia. Durante años se nos negó el placer de su lectura y ahora parece que nos llega todo de golpe. Por un lado la publicación de su excelente Buzz Sawyery ahora la serie que lo precedió, Wash Tubbs. Adelanto que no tiene la perfección de su sucesora, los textos son excesivos, también los tramados, todo es más torpe y peor narrado. Pero si les gusta Crane no pueden perdérselo. Son sus primeros pasos en el medio y, al lado de los deslices, ya hay innegables muestras de su enorme talento. Esos personajes dinámicos y divertidos, esas chicas encantadoras, esas ambientaciones de película de los hermanos Marx... Más para ver que para leer.

Después, una recuperación. El guión original de este cómic se pensó para una película que no llegó a realizarse. Después de incontables peripecias que se detallan en el material que complementa el volumen, la historia se convirtió en un guión de cómic que acabó en las manos de Thomas Yeates. Este autor ya era bueno cuando estudiaba en la escuela de Joe Kubert, donde formó parte de la primera promoción. Aquí pudimos disfrutar con algunos de sus episodios para La Cosa del pantano pero lo cierto es que una buena parte de su trabajo permanece sin traducir. Como sus tiras de prensa sobre El Zorro, que son buenísimas. Hace años que se encarga de dibujar Prince Valiant y eso sí hemos podido apreciarlo, gracias a la edición de Dolmen. Es un dibujante clásico y al mismo tiempo muy personal y reconocible. En esta ocasión opta por las aguadas y las páginas se llenan de grises que nos remiten a los westerns más tradicionales. Y es que de eso se trata, una endiablada persecución en el viejo oeste, donde nadie da cuartel ni lo pide. La historia es correcta pero le concedo más mérito a Yeates, que emplea muy bien los paisajes y las expresiones de sus personajes. Un dibujo estupendo.

Para finalizar, lo último que se ha publicado de Alcante, uno de los guionistas de La Bomba. Lo peor creo que es su título, casi un chiste que resta seriedad a una obra muy respetable. Primero, un comentario respecto al dibujo, a cargo del español Bernardo Muñoz, a quien conocíamos como creador de algunos tebeos sicalípticos y que aquí mejora bastante. Su trabajo eleva el tono de una historia que en ocasiones puede resultar rutinaria y hasta convencional. Eso sí, va cargada de buenas intenciones. Se trata de denunciar la situación de los gays en el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. O más bien de su falta de situación ya que, de ser descubiertos, se les expulsaba. El protagonista es justamente el joven psicólogo encargado de hacerles las pruebas a los aspirantes, para determinar quién pierde aceite y quién no. Tal y como se describen las preguntas incluidas en el cribado, todo era bastante delirante. Luego el guión se esfuerza por abandonar los lugares comunes y construir personajes más complejos y que transmitan humanidad, no solo ideas. Lo consigue a medias pero no tienen nada de qué avergonzarse. Se lee bien, es muy entretenido y verosímil. Sobre todo, considero que las dudas que expresa uno de los protagonistas, que se resiste a admitir su (homo)sexualidad, están muy bien descritas y su progresión dramática es eficaz.