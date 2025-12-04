Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un duel sense víctimes

Antón Chéjov, (1860-1904) publicà El duelo el 1891

Ramona Pérez

Ramona Pérez

Al final, quan els nostres protagonistes acomiaden a Von Koren, Lavievski expressarà els seus pensaments, davant un mar que fa difícil la navegació d’un bot que va cap a la nau que ha de partir:

«... En su busca por la verdad las personas dan dos pasos adelante, uno atrás. Los sufrimientos, los errores y el tedio de la vida los lanzan para atrás, pero la sed de verdad y la voluntad obstinada obligan a seguir avanzando. ¿Quién sabe? Quizá terminen arribando a la auténtica verdad...». pàg. 164

Samóilenko, metge militar, un home bo, assenyat, un puntal a la comunitat que l’acull, té una tendència natural a la conciliació; aquest, té allotjats a casa seva un diaca i un zoòloleg; del diaca ens diuen que és un personatge passiu, molt jove, té somnis de fer carrera en la seva missió a la vida, té tendència a riallades espectaculars; Von Koren representa a l’home d’acció i en el seu discurs té com a cap de turc, permanent, a Laievski, al qual defineix com a home superflu:

«... A las personas como él les gusta mucho la amistad, la cercania, la solidaridad y otras cosas similares, porque siempre necesitan compañia para jugar, beber y comer; además, son charlatanes y necesitan su auditorio.» pàg. 34

En aquest to, del tot acadèmic, Von Koren, es permet arribar a l’escarni, no té aturador. El duel és el final inevitable.

Intentant ser conciliador, l’assenyat Samóilenko, cansat davant els reiteratius comentaris del zoòleg dirà:

«Te estropearon los alemanes, hermano. ¡Así es! ¡Los alemanes!» pàg. 97

El duel acabarà sense víctimes.

Al llarg de la lectura anem anotant cites que ens porten al compromís d’altres lectures Goethe, Pushkin, Tolstoi, Turguenev, Lermotov, per aprofundir en el perfil de l’home «prescindible».

Creiem que ha guanyat la capacitat d’harmonitzar de l’home bo, de Samiólenko.

Una relectura sempre oportuna, una nova edició acuradíssima.

El duelo

Antón Chéjov

Il·lustracions Javier Olivares

Traducció Marta Sánchez Nieves

Nórdica

165 pàgines. 21 euros

