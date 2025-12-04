Passeig de ronda
Cantates
Les Cantates de Bach, les dos-centes de caràcter religiós que ens han arribat i les altres profanes formen un dels corpus musicals més importants de la història de la música, per la seva bellesa, la seva concepció i per la transcendència.
Aquestes obres sacres, d’entre 15 i 30 minuts de durada, foren escrites per a ser interpretades durant les celebracions litúrgiques protestants, majoritàriament durant els anys que el compositor va viure a Leipzig, tot i que algunes foren reciclades a partir de partitures anteriors. De fet, Johann Sebastian és el mestre de les paròdies musicals: el fet que un mateix autor utilitzi una melodia pròpia en dues composicions diferents.
Bach a Leipzig, havia de fer una cantata nova cada diumenge, que tingués a veure amb l’evangeli del dia a més d’altres obres per a acompanyar les festes, que caien enttre setmana. Per tant és fàcil imaginar la feinada que tenia el Mestre.
I encara més, apart de tota aquesta obra religiosa, tenia temps d’anar al Cafè Zimermann, avui convertit en una botiga de roba amb mostradors il·luminats, a fer tertúlia amb altres intel·lectuals de la ciutat i escriure algunes obres que s’estrenaren amb la petita orquestra que s’havia format entorn del cafè. Hem de dir que, així mateix, una placa, a la façana de l’antic bar hi ha una placa que recorda les estades de Bach a aquest lloc, que va desaparèixer quan el senyor Zimermann va morir i cap dels seus fills volgueren continuar amb el negoci de restauració.
