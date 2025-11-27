Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 27 de noviembre de 2025

Planeta Nobel

Xavi Ayén

La Vanguardia

21 euros

En total en este libro se recogen treinta premios Nobel a los que Xavi Ayén aborda a menudo en sucesivos encuentros. Cada uno ha sido premiado por razones distintas por la Academia Sueca, expuestas en la ficha introductoria de cada autor. Cada uno ha desarrollado un método de escritura propio y se preocupa por cuestiones dispares, no siempre evidentes en sus libros.

Un viatge coral

Autors diversos

Ajuntament de Felanitx

De franc

A través de diverses col·laboracions, escrites i visuals, aquest volum pretén explicar de primera mà alguns trets de la història de la Coral de Felanitx que enguany ha celebrat els cinquanta anys de vida. Aquest llibre és un complement a l’exposició que s’ha organitzat a la Casa de Cultura felanitxera i en la qual es mostren objectes, panells amb fotografia, vídeos de concerts...

Qui salva una vida

Núria Cadenes

Proa

20,90 euros

En 2025 se han cumplido 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero aún quedan episodios que vale la pena contar. Como el que recupera la autora barcelonesa: las vicisitudes del cura Joan Domènech, tío abuelo suyo, quien en los años 40 organizó una red de evasión en la Cerdanya para salvar a fugitivos del nazismo. Una historia que la ha perseguido durante años y que se ha llevado el Premi Proa.

Cuando el mundo se llamaba cerralbo

Ramón García Mateos

Ediciones Valnera

20 euros

En Cuando el mundo se llamaba Cerralbo, reciente Premio Real Academia Española, Ramón García Mateos recrea literariamente ese pueblo salmantino, que agiganta en el recuerdo, donde el tiempo se ensancha y se detiene, hasta elevarlo al territorio mítico de Macondo o Tomelloso o Castroforte do Baralla o Paniceiros o las tierras altas de Eliambroz o el condado de Yoknapatawpha.

Safo Un adiós

Bárbara Arenas

Lengua de trapo

17, 50 euros

Bárbara Arena cuenta en Un adiós la historia de un amor unilateral, la de una familia marcada por un hecho que trunca su devenir y la de la España más antigua y poderosa, esa en la que los secretos familiares a veces se convierten en secretos de Estado. Una novela que toma como pretexto el funeral de un rey que se parece a Juan Carlos I para hacer un retrato muy sutil de las clases altas españolas.

Palindrotiras

José Pablo García

Autsaider Cómics

17,50 euros

Palindrotiras es un libro, singular y maravilloso, de José Pablo García que contiene una serie de historietas que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, de ahí el título. Se trata, por tanto, de un volumen único: no existe otro tebeo como este, ni siquiera parecido. Un tesoro descomunal que alberga gemas, tanto en el terreno del cómic como del palíndromo, de incalculable riqueza.

Palenque

Maielis González

Editorial Cuatro Lunas

19 euros

La Cuba del XIX se dibuja ante la memoria colectiva como un paisaje de trapiches y esclavos pero ese siglo también fue testigo de la guerra por la independencia de la última colonia española en América. Entremezclando la ciencia decimonónica con el horror gótico, el realismo mágico y la fantasía afrofuturista, Palenque narra la vida de una esclava negra que huye al monte buscando su libertad.