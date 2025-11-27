Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Passeig de ronda

BWV

Wolfgang Schmieder. | VIQUIPÈDIA

Wolfgang Schmieder. | VIQUIPÈDIA

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Seguim amb aquesta sèrie d’articles dedicats a recordar les dues efemèrides bachianes que s’han ajuntat al llarg d’aquest 2025 que ens deixarà aviat: els tres-cents quaranta anys del naixement de Johann Sebastian Bach (21 de març de 1685 a Eisenach) i els dos-cents setanta cinc de la seva mort (28 de juliol de 1750 a Leipzig).

Avui centrarem la columna a explicar què signifiquen les tres lletres, BWV, que apareixen abans d’un número quan es refereix a una obra de Bach.

BWV són les sigles en alemany que es corresponen amb les paraules Bach Werke Verzeichnis o Catàleg de les obres de Bach. Un llistat temàtic, no cronològic, que va fer el musicòleg alemany Wolfgang Schmieder durant la primera meitat del segle XX i que publicà el 1950, tot i que posteriorment ha estat sotmès a revisions, ja que s’han trobat obres del Mestre posteriors a la data i, per contra, algunes s’han demostrat que no eren de la seva autoria.

Entre les primeres, dues xacones afortunadament trobades fa unes setmanes. Entre les segones unes peces per a orgue que el menorquí Antoni Tudurí va estudiar per concloure que eren obra d’un alumne de Johann Sebastian, Johann Ludwig Krebs.

BWV, pel que acabam d’esmentar, és un catàleg viu, en construcció. I que tant de bo no s’acabi mai, ja que voldrà dir que encara surten partitures d’entre les moltes que es varen perdre després de la mort de Bach. Entre aquestes, un centenar de Cantates d’església.

És d’esperar que, a poc a poc, aquestes peces magnes surtin a la llum. Difícil, però no impossible.

