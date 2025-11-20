Què llegeix
Què llegeix: Javier Gutiérrez
Javier Gutiérrez
Javier Gutiérrez Vicén va estudiar la llicenciatura en Dret a la Universitat Complutense de Madrid. Des de l’any 2000 imparteix docència a Postgrau. Comparteix el món acadèmic amb el món empresarial, on porta exercint l’advocacia des de fa més de 25 anys a l’àmbit de la Propietat Intel·lectual, com a Director General de VEGAP, Entitat que gestiona a Espanya els drets d’autor dels artistes plàstics.
El Quijote
Miguel de Cervantes
Libsa
640 páginas
22 €
Introducción al pensamiento complejo
Edgar Morin
Gedisa
168 páginas
20€
