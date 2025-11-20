Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 20 de noviembre de 2025

Pensa un desig

Joan Mayans

Voliana

20 euros

Clara és una nena modèlica a punt de bufar les espelmes del seu pastís d’aniversari. Tota la família la mira expectant. No el pot dir, el desig que demanarà. En l’últim instant abans de tancar els ulls, la seva mirada es creua amb la de sa mare. On tothom esperaria veure-hi orgull, elles dues hi endevinen por. Hi ha secrets tan eixordadors que són capaços de silenciar fins i tot el xivarri d’una festa.

Ensenyar matemàtiques

Claudii Alazina i altres

Grao 24 euros

Un manual que preten transmetre referencies, experiencies i bones dosis d’optimisme per millorar la qualitat docent dins de l’àmbit de les matemàtiques i, al mateix temps ajudes reflexionar sobre la labor docent i a orientar-la. L’obra es divideix en capítols: un gira entorn de consideracions generals; en la resta de capítols es tracta monogràficament l’ensenyament.

Memòria del fang

Ricard Chulià, Rose Hurtado y Pau Alabajos

Rebel Edicions

22,95 €

Esta historia arranca cuando Connor, el marido de Juana, la deja tras dos décadas de matrimonio. Después de tan devastador e inesperado anuncio, ella intenta comprender qué ha sucedido acompañada por su amiga Cécile, quien, reacia a todo compromiso, se adentra en su propio laberinto emocional con Marco. La joven Lieke cierre este círculo de vínculos al iniciar una relación con Connor.

El camino que no elegimos

Ana Merino

Ediciones Destino

20,90 €

En este brillante ensayo, Laure de Chantal explora nueve de las vidas de Safo, brillante maestra, tan conocida y admirada como Sócrates, emblema de las mujeres que se atrevieron a utilizar la palabra escrita para hacerse oír. A través de las piezas que conforman el rompecabezas de su figura, la autora ofrece un certero análisis sobre el lugar que las diferentes sociedades han reservado al genio femenino.

Las nueve vidas de Safo

Laure de Chantal

Siruela

19,95 €

Son ya más de una docena los libros sobre la dana, pero la tragedia fue tan inmensa (229 muertos) que no está de más recomendar otro. Este proyecto fotográfico y literario une el debate sobre cómo reconstruir el territorio en tiempos de emergencia climática con la necesidad del pueblo valenciano de explicar desde dentro lo que vivió aquel 29-O para que no lo hagan otros desde fuera, parafraseando a Joan Fuster.

El cuerpo roto

Ana María Shua

Páginas de Espuma

19 €

Conmovedora por su honestidad, bella por su proximidad, única por su humor, la escritura de Ana María Shua es también cuerpo recordado y recreado. El asombro y la agitación en el descubrimiento; la dignidad y el esfuerzo en la superación; el dolor y el amor en el duelo conviven con una mirada lúcida y una literatura cómplice, donde el síntoma, la herida o la cicatriz son un canto a la vida.

¿Cuánto falta para Babilonia?

Jennifer Johnston

Automática Editorial

20 €

El aristócrata anglo-irlandés Alexander Moore, único hijo de un matrimonio infeliz, y Jerry Crowe, un campesino acostumbrado a merodear por la finca de la familia Moore, no deberían haber sido amigos. Pero las diferencias de clase y educación poco parecen importar a estos dos jóvenes que comparten un profundo amor por los caballos y que tienen toda la vida por delante.