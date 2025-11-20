Passeig de ronda
Barceló visita Kafka
El centre DOX d’art contemporani està ubicat en un barri de Praga al qual s’hi arriba en uns quinze minuts des del centre històric de la ciutat, a través de la línia 14 de tramvia. Es tracta d’una institució solvent que presenta els diferents moviments artístics actuals en les vessants més diverses. Ara mateix té tota la planta baixa dedicada a la figura eclèctica del cineasta David Linch i en la qual s’hi mostren pel·lícules, dibuixos i fotografies del director que ens deixà en cara no fa un any.
I si les sales inicials són pel director americà, les altres tres estan dedicades íntegrament a Miquel Barceló, a través d’una exposició titulada «Miquel Barceló i els mons escrits».
Comissariada per Enrique Juncosa, la mostra de l’artista felanitxer omple tres pisos de l’edifici amb quadres, alguns grans i altres de menor format, escultures, ceràmiques i llibres il·lustrats. Destacables les visions que d’algunes obres de Kafka va realitzar el mallorquí, amb la idea de la Metamorfosi com a excusa.
La mostra barceloniana es va obrir el passat 4 d’octubre i es mantindrà oberta fins el 8 de març de l’any que ve i ha obtingut una ajuda institucional a través de l’Instituto Cervantes. Segons consta en la presentació que mostra el propi centre DOX, aquesta és la primera vegada que es presenta a la República Txeca una mostra tan exhaustiva de l’artista.
