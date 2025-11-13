Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 13 de noviembre de 2025

Emma Cros

Manuel Brugarolas

Lleonard Muntaner

16 euros

L’escriptor Albert Cendra va desaparèixer. Ningú no el va veure sortir de la casa que tenia llogada a la platja de s’Arenella, a Cadaqués. Va deixar encès el llum de l’estudi i oberta la porta del pati posterior. Abans d’anar-se’n, va enviar el manuscrit de la seva darrera novel·la, Emma Cros, al seu editor i amic Andreu Ros, i a la Vera, l’única dona a qui havia estimat de debò.

Emma Cros. Manuel Brugarolas / .

El mito de los humanos

Sol Raso Périz

Balèria

14 euros

El libro es, ni más ni menos, que un pequeño tratado para que cada persona, cada lector, sepa cómo recorrer un camino para llegar a asumir una cierta humildad, esa cualidad que tanto echamos a faltar en nuestros tiempos. Pero Soledad ni se queda ahí, ni nos hace su propuesta con ningún sentido negativo, sino todo lo contrario, ella nos invita a regresar al universo.

El mito de los humanos. Sol Raso Périz / .

La tierra del dulce porvenir

Harper Lee

Lumen

20,90 euros

La tierra del dulce porvenir reúne todos los cuentos inéditos que durante décadas estudiosos de la obra y biógrafos de Harper Lee daban por perdidos y que aparecieron en su apartamento tras su muerte, así como los ensayos que la autora de Matar a un ruiseñor escribió y que incluyen desde reflexiones sobre la necesidad de una enseñanza responsable hasta retratos de Gregory Peck y Truman Capote.

Un instante en la oscuridad

Gemma Urraka

Ediciones Destino

19,90 euros

En esta novela, ganadora del Premio La Bestia Equilátera en Argentina, Gemma Urraka cuenta la historia de Alma Freire, que un frío mes de septiembre decide aislarse de la civilización en una cabaña para escritores, invitada por una excéntrica señora que le pide, a cambio, cuidar de sus plantas. A lo largo del mes, Alma asistirá de pronto a un misterioso hechizo: literatura y naturaleza empiezan a unirse.

Deja de decir mentiras

Philipe Besson

Letras de Plata

16,50 euros

De paseo por su región natal, el narrador, que no es otro que Philippe Besson, ve en el vestíbulo del hotel a un joven cuyo parecido con su primer amor lo golpea como un puñetazo. A partir de ahí, retrocede 25 años hasta el primer encuentro entre dos adolescentes opuestos: uno, más bien tímido, es un alumno aplicado y lector empedernido; el otro es rebelde, carismático y triunfa entre las chicas.

Salve

Aitana Monzón

Espasa

14,90 euros

Aitana Monzón, que hace un par de años ganó IV Premio ESPASAesPOESÍA con su libro La civilización no era esto, regresa a las librerías, con Salve, un poemario en el que, entre ritos funerarios y soles adriáticos, las voces se acompasan, se elevan, se despiden y anuncian que la vida no es más que un suceder tranquilo, tierno, apasionado. Un libro que es una liturgia, una danza entre lo móvil y lo inmóvil.

Escribir es aprender a contar hacia atrás

Hasier Larretxea

Alberdania

16,50 euros

En Escribir es aprender a contar hacia atrás, obra autobiográfica de gran lirismo en la que cada texto es una ventana abierta, Hasier Larretxea aborda la afectividad, la identidad personal y la homosexualidad. Lo hace desde diferentes perspectivas: de la soledad y la ausencia de referentes en la infancia y en el medio rural a las búsquedas en la adolescencia, intercalando reflexiones y hechos personales.