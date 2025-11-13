Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 13 de noviembre de 2025
Emma Cros
Manuel Brugarolas
Lleonard Muntaner
16 euros
L’escriptor Albert Cendra va desaparèixer. Ningú no el va veure sortir de la casa que tenia llogada a la platja de s’Arenella, a Cadaqués. Va deixar encès el llum de l’estudi i oberta la porta del pati posterior. Abans d’anar-se’n, va enviar el manuscrit de la seva darrera novel·la, Emma Cros, al seu editor i amic Andreu Ros, i a la Vera, l’única dona a qui havia estimat de debò.
El mito de los humanos
Sol Raso Périz
Balèria
14 euros
El libro es, ni más ni menos, que un pequeño tratado para que cada persona, cada lector, sepa cómo recorrer un camino para llegar a asumir una cierta humildad, esa cualidad que tanto echamos a faltar en nuestros tiempos. Pero Soledad ni se queda ahí, ni nos hace su propuesta con ningún sentido negativo, sino todo lo contrario, ella nos invita a regresar al universo.
La tierra del dulce porvenir
Harper Lee
Lumen
20,90 euros
La tierra del dulce porvenir reúne todos los cuentos inéditos que durante décadas estudiosos de la obra y biógrafos de Harper Lee daban por perdidos y que aparecieron en su apartamento tras su muerte, así como los ensayos que la autora de Matar a un ruiseñor escribió y que incluyen desde reflexiones sobre la necesidad de una enseñanza responsable hasta retratos de Gregory Peck y Truman Capote.
Un instante en la oscuridad
Gemma Urraka
Ediciones Destino
19,90 euros
En esta novela, ganadora del Premio La Bestia Equilátera en Argentina, Gemma Urraka cuenta la historia de Alma Freire, que un frío mes de septiembre decide aislarse de la civilización en una cabaña para escritores, invitada por una excéntrica señora que le pide, a cambio, cuidar de sus plantas. A lo largo del mes, Alma asistirá de pronto a un misterioso hechizo: literatura y naturaleza empiezan a unirse.
Deja de decir mentiras
Philipe Besson
Letras de Plata
16,50 euros
De paseo por su región natal, el narrador, que no es otro que Philippe Besson, ve en el vestíbulo del hotel a un joven cuyo parecido con su primer amor lo golpea como un puñetazo. A partir de ahí, retrocede 25 años hasta el primer encuentro entre dos adolescentes opuestos: uno, más bien tímido, es un alumno aplicado y lector empedernido; el otro es rebelde, carismático y triunfa entre las chicas.
Salve
Aitana Monzón
Espasa
14,90 euros
Aitana Monzón, que hace un par de años ganó IV Premio ESPASAesPOESÍA con su libro La civilización no era esto, regresa a las librerías, con Salve, un poemario en el que, entre ritos funerarios y soles adriáticos, las voces se acompasan, se elevan, se despiden y anuncian que la vida no es más que un suceder tranquilo, tierno, apasionado. Un libro que es una liturgia, una danza entre lo móvil y lo inmóvil.
Escribir es aprender a contar hacia atrás
Hasier Larretxea
Alberdania
16,50 euros
En Escribir es aprender a contar hacia atrás, obra autobiográfica de gran lirismo en la que cada texto es una ventana abierta, Hasier Larretxea aborda la afectividad, la identidad personal y la homosexualidad. Lo hace desde diferentes perspectivas: de la soledad y la ausencia de referentes en la infancia y en el medio rural a las búsquedas en la adolescencia, intercalando reflexiones y hechos personales.
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
- Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales