Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 6 de noviembre de 2025

Alberto Fraile

Archivo futuro

19 euros

¿Qué harías si descubrieras un legado alquímico capaz de despertar la conciencia... o destruirte? Lucas, un joven profesor, regresa a su pueblo natal en la Mallorca profunda para escapar del ruido del mundo. Pero el encuentro con Mira Lavinia, investigadora de la obra de Ramon Llull, activa un descenso iniciático en el que la alquimia y el misterio operan como llaves de transformación.

Andreu Maimó, un home que pinta

P.A. Pons / J.M. del Moral

Ensiola

28 euros

Si un artista vol aconseguir un cert èxit cal que aprengui a fer feina sempre amb l’empenta i la frescor de quan tot just estrenaven la vocació i tot era il·lusionant i tot semblava possible. Que bo de dir i que mal de fer, però. Han estat moltes les persones que tenien una vocació artística i que, al cap d’uns anys, es senten impotents en comprovar que res del que fan no és reconegut.

El maqui que encara lluita

Jordi Amat Enric Garcia Jardí

Ara Llibres

19,95 euros

Joan Busquets Verges, el Senzill, es el último maqui catalán vivo, compañero de Ramon Vila Capdevila, alias Caracremada, y los hermanos Sabaté. A punto de cumplir 98 años, cuenta desde Normandía su historia y su última lucha: reclama al Estado español una indemnización como víctima del franquismo. Pese al tiempo transcurrido, sus heridas todavía no han sanado y aún le duelen los 20 años de prisión.

Campesinas

Joanna Kuciel-Frydryszak

Temporal Casa Editora

24,90 euros

Joanna Kuciel-Frydryszak escarba en la memoria de varias generaciones de mujeres polacas que se vieron sometidas al trabajo del campo en la primera mitad del siglo XX. Busca en álbumes y correspondencias familiares, en archivos y recortes de prensa y escucha los relatos recogidos por sus hijas y sus nietas. Cada hallazgo va hilvanando la historia de esas campesinas en un hermoso y polifónico retrato.

El mundo del revés BUE

Benjamin Groser Martín Caparrós

Random House

21,90 euros

Martín Caparrós regresa a la ficción con BUE, una novela que convierte Buenos Aires en protagonista y materia narrativa. El autor despliega su capacidad para fusionar la observación social con la invención narrativa, y firma un libro que dialoga con los grandes retratos de ciudad en la tradición literaria, de la Barcelona de Mendoza al México D.F. de Carlos Fuentes desde una perspectiva contemporánea.

Los niños del frío

Alba G.Books Séraphine Menu y Raphaëlle Barbanègre

Errata Naturae

22 euros

Los niños del frío es una novela ilustrada que mezcla humor y reflexión sobre la convivencia entre culturas en un peligroso invierno. Cuenta lo que sucedió cuando los adultos decidieron no escuchar y Myk, Ana y Luba se atrevieron a seguir las huellas de la magia. Lo que empezó como una búsqueda de los peces desaparecidos del lago Primordial se convertirá en una aventura inimaginable.

Tormenta de polvo fino Aprender a mirar

Marián Cao

Ediciones Cátedra

22,95 euros

En Aprender a mirar, Marián Cao desentraña los mecanismos de exclusión que han marginado la creatividad femenina durante siglos. Una obra que expone, a través de casos paradigmáticos como Sonia Delaunay o Käthe Kollwitz, cómo la mirada patriarcal ha construido narrativas culturales que invisibilizan a las mujeres, desde las primeras manifestaciones artísticas a los museos contemporáneos.