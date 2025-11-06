Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Leonardo versus Michelangelo

Aquesta exposició es pot veure a la sala Ideal del Centro de artes digitales de Barcelona

Sala de l’exposició (Ideal).

Ramona Pérez

Una immersió de noranta minuts en la realitat virtual. L’experiència de voltar pels carrers de Florència, quan els habitaven els dos grans mestres del Renaixement, uns carrers on som els únics forasters, ens sentim observats pels elegants vianants, immediatament l’atmosfera ens atrapa; tenim el plaer d’entrar als tallers dels dos artistes, d’escoltar els seus punts de vista, sempre enfrontats; d’assistir al seu procés creatiu, d’observar els detalls de les pintures, d’accedir a les cúpules i gaudir de les expressions dels personatges representats; hem sentit la fredor del marbre, les olors dels pigments, hem gaudit de veure la ciutat des del cel ocupant un dels artefactes voladors de Leonardo.

Quan sortim a la nostra realitat, sentim una certa confusió, ens sorprèn tornar als carrers que hem deixat fa noranta minuts, ens reconciliem amb el nostre present enyorats de la Florència que hem visitat, de l’apropament que hem viscut amb els dos grans artistes; quan reflexionem descartem la possibilitat d’un viatge, que difícil avui trobar la pau de viatgers voltant per Florència, una ciutat fonamentalment turística cada dia de l’any, potser, gaudirem més aprofundint des dels llibres biografies, reproduccions d’art, assaig, novel·la i poesia, cinema, música... hem de trobar la manera d’acomiadar-nos, lentament i aprenent el que poguem, del món que ens han presentat i ens ha fascinat.

Una experiència que no ens pot deixar indiferents i que ens porta al compromís d’aprofundir, des de la nostra realitat i preferències, en un món del tot apassionant.

