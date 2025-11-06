Leonardo versus Michelangelo
Aquesta exposició es pot veure a la sala Ideal del Centro de artes digitales de Barcelona
Una immersió de noranta minuts en la realitat virtual. L’experiència de voltar pels carrers de Florència, quan els habitaven els dos grans mestres del Renaixement, uns carrers on som els únics forasters, ens sentim observats pels elegants vianants, immediatament l’atmosfera ens atrapa; tenim el plaer d’entrar als tallers dels dos artistes, d’escoltar els seus punts de vista, sempre enfrontats; d’assistir al seu procés creatiu, d’observar els detalls de les pintures, d’accedir a les cúpules i gaudir de les expressions dels personatges representats; hem sentit la fredor del marbre, les olors dels pigments, hem gaudit de veure la ciutat des del cel ocupant un dels artefactes voladors de Leonardo.
Quan sortim a la nostra realitat, sentim una certa confusió, ens sorprèn tornar als carrers que hem deixat fa noranta minuts, ens reconciliem amb el nostre present enyorats de la Florència que hem visitat, de l’apropament que hem viscut amb els dos grans artistes; quan reflexionem descartem la possibilitat d’un viatge, que difícil avui trobar la pau de viatgers voltant per Florència, una ciutat fonamentalment turística cada dia de l’any, potser, gaudirem més aprofundint des dels llibres biografies, reproduccions d’art, assaig, novel·la i poesia, cinema, música... hem de trobar la manera d’acomiadar-nos, lentament i aprenent el que poguem, del món que ens han presentat i ens ha fascinat.
Una experiència que no ens pot deixar indiferents i que ens porta al compromís d’aprofundir, des de la nostra realitat i preferències, en un món del tot apassionant.
Suscríbete para seguir leyendo
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Aldama celebra en audio el segundo pelotazo con el Govern Armengol
- Estos son los requisitos de acceso a las ayudas para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
- Palma destinará 300.000 euros para eliminar el conflictivo carril bici de la calle Blanquerna
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958