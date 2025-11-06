Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayén i els Nobel

Pere Estelrich i Massutí

En uns quants dies, el dimarts dia 18, en Xavi Ayén, un dels grans entrevistadors que conec personalment, presentarà a Palma, a la llibreria Embat, en concret, el seu llibre sobre els guardonats amb el Premi Nobel de Literatura. Un llibre excel·lent que no puc fer més que recomanar.

En el volum, titulat «Planeta Nobel», el periodista català inclou trenta converses, fetes a llocs i èpoques diferents, a un grapat d’escriptors, tots ells agraciats amb el títol que atorga l’Acadèmia sueca.

Cada entrevista, de diferents llargàries, ve precedida per una fitxa i una fotografia del personatge. A la fitxa s’hi inclou el motiu pel qual l’organisme decidí premiar a tal o qual escriptor/a i, una cosa interessant: els dies en els quals Ayén va mantenir les converses, dates que en no pocs casos, varen tenir lloc a indrets allunyats entre sí.

L’amic Xavi té també l’encert de destacar una frase d’entre les moltes que li comenten els entrevistats. Entrevistats que, en alguns casos, demanen que les converses no es publiquin tipus «pregunta-resposta», sinó que millor de forma col·loquial o en format reportatge. En tots els casos, l’esperit del guardonat es pot palpar sobradament.

Estam doncs, davant un llibre curiós, entretingut, de lectura amena i que aorta molt sobre la literatura i els seus protagonistes.

I per acabar diré que el mateix Ayén m’ha demanat que li presenti el volum, cosa que he acceptat de bon grat. Per tant, allà seré el dimarts 18, disposat a conversar amb el mestre. Xavi Ayén és un mestre del periodisme i de l’entrevista en particular. Segur que aprendrem alguna cosa.

