XIX
Un espai per a la imaginació a través de diversos testimonis de com malvivien pescadors, soldats, pastors, presos, missatges, monjos o torrers
El teorema de Jordan afirma que una línia tancada i simple defineix, sobre un pla, una superfície interior i una d’exterior. Aquesta idea es pot visualitzar pensant en una illa en la qual la línia és la vorera de la costa, la superfície interior és la terra i l’exterior és la mar. Una idea senzilla, gairebé trivial, la demostració rigorosa de la qual és realment difícil.
Les illes, i especialment el fet de l’aïllament humà, han estat sovint font d’inspiració -i patiment- d’escriptors i artistes de tota mena. La resplendor d’Stanley Kubrick o el far de Robert Eggers són dos bons exemples en l’àmbit del cinema. Qui no coneix el soliloqui de Segismund de La vida es sueño, de Calderón de la Barca? Els quadres del nord-americà Edward Hopper, pel que fa a la solitud de les ciutats, en són un altre bon exemple. Tot i això, l’aïllament pot ser també sinònim d’originalitat. Jordi Savall i Bernadet s’aïlla per preparar les obres que ha d’interpretar i evita escoltar qualsevol enregistrament. El període japonès Edo (1603-1867), durant el qual es va restringir al màxim qualsevol contacte del país amb l’exterior, va fructificar tot un corrent artístic i de pensament particular i esplendorós.
El museu d’avui ens explica com la limitació de recursos ha determinat, per bé i per mal, la història de Cabrera. L’antic celler, un fracàs vitivinícola de finals del XIX magníficament condicionat acull, en tres nivells diàfans, sengles fils temàtics: la història, l’etnografia i els recursos naturals. Un espai per a la imaginació a través de diversos testimonis i objectes de com malvivien pescadors, soldats, pastors, presos, missatges, monjos o torrers. A la planta baixa, la natura particular se’ns apar amb una cria de vellmarí vora la seva mare. Fora, un nodrit jardí botànic ens permet contemplar d’una ullada gran part de la riquesa vegetal de l’illa.
Dins el port, la praderia de posidònia posa el contrapunt fosc al turquesa arenós del fons i, passat el far, els virots grossos juguen a pentinar les onades amb la punta d’una ala. Ja a casa, escolt l’obertura de L’isola disabitata, una òpera de 1779 de Franz Joseph Haydn sobre el llibret de Pietro Metastasio (en realitat una segona versió de la que ja havia compost el vienès Giuseppe Bonno).
