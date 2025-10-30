TARDORALS
CANVI D’HORA
Estic emprenyat amb el canvi d’hora. Les informacions periodístiques diuen ben clar afirmacions així: aquest ajust ens donarà una hora més de son. Però dic que també implica que cada dia es farà fosc abans. Amb el canvi d’hora, a les 18 ja és de nit. Brussel·les ha amollat en veu del comissari d’Energia, Dan Jorgensen, que la proposta no era al capdavant de l’agenda política de la Unió Europea, però que és un afer que “ressonava en milions de ciutadans europeus. El nostre objectiu continua sent cercar el consens entre els Estats membres en aquest context”.
Enguany, malgrat els moviments que hi ha a Europa, el canvi d’hora s’ha fet igual que sempre, i no hi ha cap data fixada per eliminar-lo.
A l’Estat espanyol, segons una enquesta del CIS de l’abril de 2022, el 65,6% dels enquestats volia eliminar el canvi d’hora i el 71% volia mantenir l’horari d’estiu tot l’any.
Hi ha entitats que defensen el canvi d’hora, perquè permet de començar la jornada amb llum natural i millorar el ritme circadiari. “La llum al matí afavoreix la sincronització del rellotge circadiari, millora l’humor i ajuda a avançar la son. En cas contrari, la manca de llum al matí afavoreix que s’endarrereixin els ritmes circadiaris. Aquest endarreriment en un país d’horaris ja tardans, com el nostre, encara originaria una tendència a allargar-los més”. Altres veus asseguren, amb afirmacions ben raonades, que un canvi d’horari altera el rellotge intern. Alerten que, encara que el canvi sigui tan sols d’una hora, el cos es torba uns quants dies a ressincronitzar-se. Aquests efectes sobre el sistema circadiari afecten més la gent gran i els infants, atès que tenen un rellotge intern menys flexible. Ja ho veis. No hi ha per on agafar-ho.
Per mor d’això, he decidit que, com a persona que velleja (ara ens diuen persones vulnerables), per no fer malbé els meus ritmes circadiaris canviaré un poc les aradores. I em colgaré més d’hora (aquesta fosca negra que hi ha des de les sis de l’horabaixa fa soneta) i m’aixecaré més prest (sempre m’han entusiasmat els colors de l’alba. I ara que llegesc una extraordinària traducció de Pau Sabaté de la Ilíada d’Homer, de la Bernat Metge Universal, en què l’aurora apareix en belles metàfores acolorides, molt més). I aprofitaré aquestes llargues vetlades per asseure’m a la meva butaca d’orelles, amb bona llum i amb una tauleta al costat on hi hagi alguns dels llibres que llegesc, un quadern per si he de prendre notes i l’iPad per si he de cercar alguna paraula que vull aclarir o saber alguna cosa que vull conèixer lligada amb la meva lectura. I sé que passaré molt de gust.
ALGUNS LLIBRES QUE EM FAN COMPANYIA
Torn a recomanar-te, Lectora curiosa que sempre em fas preguntes, aquesta joia d’Ilíada que per a mi s’ha convertit des del juliol de 2022 que va sortir en un llibre de capçalera que tenc sempre a mà perquè és una de les poesies més antigues de la nostra cultura, el primer cim de la literatura occidental, i sempre m’exalta, m’enamora i em fa volar. Duu un pròleg exquisit, “La llengua dels mortals”, d’aquest amic i alt poeta Enric Casasses que diu coses així: “La Ilíada és un adolorit cant a la vida, el preludi d’un lament amb la destrucció de Troia al fons, allà, més endavant, i també és el plaer d’un artista que es diverteix explicant com es banya la deessa i quines arracades es posa. [...] Homer és un home que s’estima molt les coses, però pinta la més dura, la pitjor de totes, i ho fa amb valentia, no li tremola el pols en cap moment [...] I a pesar de tota la tristor dels desenllaços, ens escalfa el cor amb els plaers del vers, que van estretament lligats a una visió de la bellesa del món, de la bellesa possible del món, presentada aquí en generosa abundància i amb paraules molt ben dites.” El traductor, Pau Sabaté, és un creador que ha sabut donar-nos amb una feina esforçada i inspirada la rapidesa, la senzillesa i l’estil planer i directe que tan clarament caracteritzen la poesia homèrica. Puc dir que gaudesc molt de la lectura i sé que m’acompanyarà tota la vida. Moltíssimes gràcies, Pau Sabaté!
UN TREN EUROPEU
Mauricio Wiesenthal és un escriptor que m’ha acompanyat en llibres tan singulars com la seva Trilogía europea, que està formada per les obres: Libro de rèquiems (2004); El esnobismo de las golondrinas (2007), i Luz de vísperas (2008), que foren les primeres que vaig conèixer d’ell i em seduïren a voler. Aquest fill literari de Stefan Zweig és un home d’una gran erudició, professor d’Història de la Cultura i hereu del gran llegat cultural europeu. És un enamorat dels trens de vapor i del luxe entès com la conservació de l’art i de la història, i per ell l’Orient-Express representa una relíquia del passat que reflecteix el bon gust. Per això partir de París a Istanbul en l’Orient-Express. El tren de Europa (Acantilado) de Wiesenthal és sortir en aquesta màquina que deixa un núvol llarg de fum darrere i recórrer els territoris de la memòria d’un home que xifra en quasi quatre-centes planes segles d’art, melodies, històries, tafaneries, lectures i records que ens ajuden a reconstruir un món desaparegut, que interpreta el passat i alhora el converteix en una meditació del present, quan la vida era un acte de delicadesa, i la imaginació, més poderosa que la realitat. Surten en aquestes planes tan entretingudes i sàvies com fascinants nombrosos personatges tan diversos i plens de glamur i de vida com Mata-Hari, Alfons XIII, Agata Christie, Tino Rossi, Jean Gabin, Dalí, Paul Morand, Josep Maria Sert, Proust, Jean Cocteau, Buñuel, Colette, Grace de Mònaco, Carolina Otero, Jean Marais, Marlene Dietrich, Roger Moore, Nijinski, Pavlova, Diàghilev, la Bella Otero, el príncep de Gal·les, Josephine Baker, Eugène Ionesco, Blasco Ibàñez, Graham Greene, Ian Fleming, John Dos Passos, Robert Baden-Powell, Nubar Gulbenkian i un llarguíssim etcètera.
Un llibre extraordinari que ens fa viatjar amb la veu d’un home que defineix l’Orient-Express amb paraules sàvies: “Aquest tren es va construir per obrir el nostre continent, Europa, al comerç internacional i trencar les barreres entre els regnes europeus i les seves ridícules picabaralles. Encara busquem a Europa aquest somni internacional entre els nostres pobles. Vivim en un continent petit i, per això, som sensibles al detall: la conversa, l’esperit, la xerrada, el cafè, el vagó restaurant del tren, les marqueteries i els llençols de fil del cotxe llit, l’arquitectura de les estacions...”
Un llibre per viatjar i per somniar des de la butaca d’orelles, entre les memòries i l’assaig. Una novel·la-riu on tot es converteix en relat, en trama, en intriga apassionant, en voluptuositat dels petits detalls. Una forma de vida més lenta que ja desapareix, i que permet observar, pensar, parlar, gaudir l’instant. Una forma de resistència cultural. Un aprendre passant gust.
