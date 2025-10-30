El pes del patrimoni
En el volum es revisa històricament com han estat els tipus de mesures i patrons dins la nostra comunitat comerciant
Kika Coll Borràs
Fa uns dies, vaig poder assistir a la presentació del catàleg Mesures tradicionals de Mallorca dels autors Josep Lluís Pol i Llompart i de Magdalena Rosselló Pons, publicat per l’Ajuntament de Palma. Aquesta publicació era la continuació de l’exposició sobre el mateix tema, organitzada en el Castell de Bellver, com a activitat pròpia de la casa, essent la culminació d’anys de feina i recerca per a poder elaborar aquest interessant catàleg.
La publicació de la qual volem parlar ens dona peu al joc de paraules del títol d’aquest article i el contingut patrimonial tant de l’exposició com de la posterior publicació. El Patrimoni, el llegat rebut, el pes del mateix segons la rellevància que com a societat vulguem que tengui.
En el catàleg es revisa històricament com han estat els tipus de mesures i patrons dins la nostra comunitat comerciant, així com la seva evolució i tipologies segons allò que s’hagi de valorar o quantificar: la longitud, la superfície, el volum, el pes, el sistema mètric.
La publicació ens mostra com fou l’exposició anterior i ens il·lustra amb molts objectes materials usats durant segles per mesurar i amidar diferents materials. També es parla del patrimoni immaterial que els en revolta, com és la paremiologia, tantes dites, tantes expressions que, almanco en el si de la nostra família, encara són molt presents i amb aquesta presència quotidiana donam vida al llegat lingüístic tan ric i variat que hem heretat.
També els redactors han tengut cura de no oblidar els noms dels carrers referits a les mesures tradicionals i en conseqüència ens evoquen el món gremial i tants i tants d’oficis que avui dia ja han desaparegut. Igualment, es contempla la importància que tenen els objectes a l’hora de reconèixer, conèixer i difondre qualsevol moment de la nostra història. Sabem que tant la microhistòria com la intrahistòria s’encarreguen justament de fer valdre els objectes i que aquests ens facin més senzill entendre un episodi o altre històric.
Reconèixer la tasca feta pels autors és clau, com també ho és reconèixer el seu coneixement i la seva perícia per localitzar els i les col·leccionistes i guardianes i guardians del nostre patrimoni. Gràcies també al col·lectiu, no només per haver cedit els objectes per a l’exposició, també per la seva responsabilitat durant anys de fer-se amb ells i tenir-ne cura.
Les institucions públiques tenen el deure i l’obligació de vetllar per la protecció, la salvaguarda, la conservació i en el cas que ens ocupa la difusió i la divulgació d’aquest patrimoni, aquesta és l’equació perfecta per tenir el llegat patrimonial en condicions.
Aprofitam per encoratjar als propietaris dels arxius històrics familiars a posar-los a l’abast dels estudiosos i, en el cas que sia possible, en mans de les institucions pertinents perquè tenguin cura de la seva preservació.
El futur de la perdurabilitat del nostre patrimoni en el sentit més ampli de la paraula és, justament, la corresponsabilitat entre ciutadania i institucions, perquè la balança quedi equilibrada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres