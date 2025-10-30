Oliveres poètiques
Un gran poeta de finals del segle XIX, Marià Vayreda va compondre un acròstic amb el mot OLIVERES
La personificació o prosopopeia en literatura és una figura retòrica que consisteix a atribuir qualitats humanes a éssers no racionals, objectes, fenòmens naturals, etc. Quan vaig albirar els primers dibuixos de Miquel Trias tot d’una em va venir al cap aquesta figura, perquè les seves oliveres, les que ha retratat, somiat i dibuixat, tenen ànima, són paisatges humanitzats, tot i que no hi vegem, d’entrada, cap figura humana. Quan a casa seva em mostrava les làmines de les seves oliveres, semblava com un pare que mostra, tot gojós, els seus fills, o el padrí els seus nets, ja que cada dibuix de Miquel Trias té una història de vida, d’emocions i sentiments al darrere. Cada traç, cada espinzellada, cada retxa, és un motiu per recrear una vivència, un record, un bocí de vida; i és per mor d’això que les oliveres tenen un recorregut vital, són ànimes que deambulen pel cervell i el cor de Miquel Trias, i ens les fa avinents, ens en dona petits detalls, com si, amarat de certa polissonada, esperàs que nosaltres ens les facem nostrades, com si volgués que aprenguéssim a estimar-les, també.
Un gran poeta de finals del segle XIX, Marià Vayreda va compondre un acròstic amb el mot OLIVERES. Em plau de recordar-vos-el:
Obligades a viure en companyia,
Lligades a la terra i als camins,
Immerses en la pau de cada dia,
Verdes o blaves i amb el sol a dins.
Esclats de fruits –les branques ben curulles!
Reclam de tords i grives en dejú,
Espai del vent que dansa entre les fulles
Sopluig de somnis amb el cor ben nu.
Crec que aquests vuit versos descriuen el paisatge de Miquel Trias, el que ens deixa talaiar per un foradí, perquè ens caldrien anys i panys per escodrinyar cada mil·límetre traçat amb el bolígraf o retolador.
Record, també, que fa uns anys que li vaig comentar que aquest tresor no podia quedar reduït en unes exposicions, en un minúscul grup de privilegiats que no es perdien ni una de les seves eixides expositores. Era necessari engegar un projecte de futur, una obra que quedàs per sempre com a patrimoni de tots els mallorquins. I aquí hi entra de ple el Consorci de la Serra de Tramuntana: ¿quin tresor més gran es pot albirar de la nostra Serra, patrimoni de la Humanitat, que no siguin les seves oliveres, les marjades? Quan un està orgullós d’allò que té, vol mostrar-lo i fer-lo avinent a les persones que ens visiten, perquè també sentin aquesta mateixa sensació de felicitat que nosaltres sentim amb la nostra Serra. Aquest és un llibre únic, una enciclopèdia de les oliveres mallorquines, un tros de la nostra ànima, de la nostra estima sagrada envers el paisatge excel·lent de la Serra. Aquest és un llibre que conté, en cada pàgina, una obra d’art, i tot ell és una bíblia d’art; un llibre que tothom voldrà gaudir, i sentir, i viure’l, perquè hi podem romandre dies i dies només contemplant una sola pàgina.
Però a més a més, tendreu l’avinentesa de gaudir dels mots al voltant de cada obra: en català, en castellà i en anglès. M’han meravellat els textos de Celio Bauçà perquè també ha sabut endinsar-se dins cada forat dels troncs oliverescos de Miquel Trias, com si esdevinguessin una continuació de la seva gran destresa.
I deixau-me fer una menció especial a Antoni Guiscafrè, de l’Editorial Documenta Balear, perquè s’ha armat de paciència franciscana i dels sabers primmirats jesuïtes i dominics per enllestir aquesta magnífica obra. I també de Miquel Trias Horrach, si no el coneixíeu, vos he de dir que és la perfecció ambulant, que no admet cap errada ni cap descuit, que en cada dibuix hi ha posat seny, art, goig, molta feina, i el seu esperit. Vos recoman que, asseguts, amb tranquil·litat a ca vostra, potser amb una copa de bon vi negre, o bé un wisky dotze anys com a mínim, deixeu anar tots els sentits en la contemplació de cada full; aclucau els ulls i quedau a les fosques, en silenci; estic ben segur que el cos se vos traslladarà molt lluny, i el cor i la ment vos agrairà tanta bellesa, tanta pau, tanta immensitat. Ell ha volgut posar en el títol el mot “passió”, perquè sabeu que la passió és també emoció, sentiment molt intens, especialment de patiment o d’amor. Gràcies, Miquel estimat, per haver-nos fet avinent aquest regal tan magnífic; sabem que és una part important de la teva vida personal i artística, i per això l’estimarem encara un poquet més. Gràcies, Miquel per la teva generositat i el teu altruisme: tant de bo que en sapiguem esser mereixedors.
