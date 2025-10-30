Nuevas voces palestinas

Nuestra comprensión de otras culturas la construyen los mediadores: traductores, editores, ensayistas, corresponsales y diplomáticos son, entre muchos otros, quienes van conformando nuestra imagen de lo ajeno. De su talento e inteligencia, pero también de su honestidad y sus posicionamientos políticos e intelectuales, depende en buena medida aquello que sabemos (o creemos saber) sobre una sociedad o un país. Por eso en esta época de aparente inmediatez, en la que la tecnología nos hace creer que podemos conocer la realidad de manera directa, debemos ser más conscientes que nunca de la importancia de la mediación cultural que configura nuestra percepción del mundo.

Luz Gómez, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, es una de esas mediadoras rigurosas y comprometidas que debemos reivindicar; sin su trabajo de traductora, ensayista y divulgadora, sería imposible comprender una tierra tan maltratada y tergiversada como Palestina. A una sólida trayectoria intelectual de varias décadas, reconocida con galardones como el Premio Nacional a la Mejor Traducción, Gómez ha añadido en los últimos años tres textos que ayudan a profundizar en la complejidad y diversidad de lo palestino: el ensayo Palestina. Heredar el futuro (Libros de la Catarata) —que ya reseñamos en estas mismas páginas— y dos antologías, Palestina/48. Poemas del interior y Maneras de ser Palestina. Antología de nuevas poetas, ambas publicadas por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

Maneras de ser Palestina, de publicación muy reciente, nos ofrece una muestra de autoras palestinas nacidas entre 1977 y 2005. Las biografías de estas quince poetas constituyen, en buena medida, un símbolo de la condición fracturada y oprimida de su pueblo: vidas que pasan por los territorios palestinos, por los vecinos países árabes o la diáspora europea, que entremezclan retornos, exilios y huidas; vidas marcadas por la prisión —como Dareen Tatur, encarcelada varios meses por un poema—, el asedio y el bloqueo militar —caso de las diversas poetas gazatíes del conjunto, como Hind Judah o Batool Abu Akleen— o la muerte prematura —como Hiba Abu Nada, asesinada junto a su familia en un bombardeo israelí a finales de 2023—.

Pese a la diversidad de sus propuestas, Luz Gómez acierta a señalar algunos puntos comunes: se trata de una poesía fragmentaria, de «arquitectura frágil», que debe responder a la urgencia de su contexto y situación, pero que no renuncia al compromiso con lo poético. En la terrible complejidad de la existencia palestina, estos poemas oscilan, de continuo, entre tonos y sentimientos extremados. La delicada atención hacia lo pequeño y cotidiano coexiste con la tragedia y lo macabro; lo romántico y lírico puede dar paso, de improviso, al sarcasmo y la ironía. Como concluye la propia antóloga, «las palestinas, que siempre han rehusado ser buenas víctimas, tampoco se someten a la apisonadora global de lo poéticamente predecible».