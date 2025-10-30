Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 30 de octubre de 2025
Hivern a Mallorca
AA.VV
Disset
20 euros
Mallorca sembla més autèntica quan acaba l’estiu. L’illa es transforma, mostra la seva intimitat. Els dies freds no ho són tant gràcies als foguerons, a les corregudes davant el dimoni o a les mamballetes amb què agraïm la dansa dels cossiers. L’hivern mallorquí és tradició, mite, naturalesa generosa, temps de matances, escenari amb cels imponents, clars i nets o coberts amb nigulades ...
Perduda
Cristina Xifra
Balèria
15 euros
Obra guanyadora del premi de Teatre Joan Guasp Vila de Consell 2020. És una obra intimista, intensa, exòtica que suggereix fins a on pot arribar el drama humà, i el dolor, i les imposicions genètiques i de la història personal de cadascú. Una meravella que fa pensar força. L’autora és llicenciada en Ciències Físiques i especialitzada en Sistemes Informàtics.
Les batalles de Barcelona
Jordi Amat
La Campana Edicions 62
19,90 euros
Este ensayo sobre los Imaginaris culturals d’una ciutat en disputa (1975-2025), como reza el subtítulo, le han valido al escritor y filólogo barcelonés el Premi Bones Lletres. En él se sumerge en la literatura, la fotografía, la música y el cine de los últimos 50 años -de El temps de les cireres de Montserrat Roig a Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen- para concluir que la idiosincrasia de la capital catalana está en juego.
Querido materno
Severino Pallaruelo
Xordica Editorial
24,95 euros
A través de las fotografías, las cartas y los objetos acumulados a lo largo de más de cien años, en esta novela Severino Pallaruelo traza el retrato de la gente de orden que dominó la vida local de las pequeñas ciudades del interior en la España del siglo XX. La ambición, los amores, las infidelidades, la creación, la acción política y la omnipresencia de la religión envuelven el día a día de esos hombres y mujeres.
El mundo del revés
Benjamin Groser
Libros del Asteroide Anagrama
29,90 euros
Las protagonistas de estas historias son, al igual que su autora, mujeres avanzadas a su tiempo que no se conforman con los papeles que la sociedad tiene reservados para ellas. Hijas, madres, esposas, escritoras menospreciadas…, todas ellas se revuelven contra el estrecho cerco que limita sus vidas y reclaman su lugar en un mundo no siempre dispuesto a aceptar sus desafíos.
Cosita
Alba G.Books
Blackie Books
14 euros
Tras la muerte de sus padres, Cosita, una mujer que colecciona objetos de segunda mano, empieza a temer por la estabilidad de su mundo al darse cuenta de que le ha salido un enemigo: un mago que empieza a comprar los objetos que ella más desea. Una novela, la primera de Alba G. Mora, que funciona como misterio por resolver con unas vibraciones lynchianas que recorren toda la trama.
Tormenta de polvo fino
Carlos Fortea
Nota al margen
20,80 euros
A través de recuerdos personales y memorias ajenas rescatadas de archivos polvorientos, los personajes de Tormenta de polvo fino transitan dos siglos de la historia de España, desde la guerra de la Independencia hasta nuestros días. Con una mirada crítica hacia la política y el poder, Carlos Fortea reflexiona sobre cómo el pasado condiciona el presente y si recordar es una forma de comprender.
