Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Passeig de ronda

Bach I. Wartburg

Wartbur.

Wartbur.

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Enguany s’han complert 340 anys del naixement de Johann Sebastian Bach i 275 de la seva mort, ja que va néixer el 21 de març de 1685 a Eisenach i ens deixà el 28 de juliol de 1750 a Leipzig.

Repassant aquests escrits que en la secció «Passeig de ronda» setmanalment signo a la pàgina 7 del suplement, me n’adono que he parlat poc d’aquestes dues efemèrides. Per tant, d’aquí a cap d’any, intentaré recuperar part d’aquest oblit, per altra banda, inexcusable. Comencem pel principi:

A prop d’Eisenach hi ha un castell medieval conegut com Wartburg. S’hi pot arribar caminant a través d’un camí bo de fer, com el que hi ha entre Palma i Bellver.

Al Wartburg hi va viure uns mesos Luter, per tal de traduir la Bíblia a l’alemany. També Richard Wagner situa en aquest indret una escena de l’òpera Tanhausser, ja que en les sales del castell i durant l’Edat Mitjana s’hi feien concursos de cant trobadoresc.

Per altra banda, aquest Wartburg fou lloc de residència de qui les esglésies catòlica i protestant convertiren en Santa: Elisabeth d’Hongria, esposa primer i vídua després de Lluís IV de Turíngia.

A la santa la podem relacionar amb nosaltres a través de l’enllaç familiar: Violant d’Hongria, esposa de Jaume I, era filla del rei Andreu II d’Hongria, igual que Santa Elisabet. Per tant, Violant i Elisabet eren germanes. Així doncs, Santa Elisabet d’Hongria era cunyada de Jaume I el Conqueridor.

Mallorca relacionada, indirectament amb Bach, Wagner i Luter. Qui dóna més?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents