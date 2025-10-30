Passeig de ronda
Bach I. Wartburg
Enguany s’han complert 340 anys del naixement de Johann Sebastian Bach i 275 de la seva mort, ja que va néixer el 21 de març de 1685 a Eisenach i ens deixà el 28 de juliol de 1750 a Leipzig.
Repassant aquests escrits que en la secció «Passeig de ronda» setmanalment signo a la pàgina 7 del suplement, me n’adono que he parlat poc d’aquestes dues efemèrides. Per tant, d’aquí a cap d’any, intentaré recuperar part d’aquest oblit, per altra banda, inexcusable. Comencem pel principi:
A prop d’Eisenach hi ha un castell medieval conegut com Wartburg. S’hi pot arribar caminant a través d’un camí bo de fer, com el que hi ha entre Palma i Bellver.
Al Wartburg hi va viure uns mesos Luter, per tal de traduir la Bíblia a l’alemany. També Richard Wagner situa en aquest indret una escena de l’òpera Tanhausser, ja que en les sales del castell i durant l’Edat Mitjana s’hi feien concursos de cant trobadoresc.
Per altra banda, aquest Wartburg fou lloc de residència de qui les esglésies catòlica i protestant convertiren en Santa: Elisabeth d’Hongria, esposa primer i vídua després de Lluís IV de Turíngia.
A la santa la podem relacionar amb nosaltres a través de l’enllaç familiar: Violant d’Hongria, esposa de Jaume I, era filla del rei Andreu II d’Hongria, igual que Santa Elisabet. Per tant, Violant i Elisabet eren germanes. Així doncs, Santa Elisabet d’Hongria era cunyada de Jaume I el Conqueridor.
Mallorca relacionada, indirectament amb Bach, Wagner i Luter. Qui dóna més?
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres