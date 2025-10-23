Mann i els Mann...
De Thomas Mann enguany recordam dues efemèrides rodones la del naixement i la del traspàs
Thomas Mann –en efecte, ell és el Mann del títol, el de l’ara tan desprestigiat Premi Nobel– va néixer a la hanseàtica ciutat de Lübeck, el 6 de juny de 1875, enguany celebram el cent-cinquanta aniversari de la seva arribada al món. Curiosament, enguany també recordam els setanta anys del seu traspàs, que tingué lloc al seu exili de l’exili, a Suïssa, el 1955, després de sortir per cames dels pre-trumpians EUA del senador McCarthy i la cacera de bruixes, on havia arribat anys abans fugint dels horrors de l’Alemanya nazi. Dues efemèrides prou rodones com per recordar l’autor de Els Buddembrook o La muntanya màgica, dues de les seves novel.les més reconegudes i celebrades. Ara bé, he trobat oportú fer-lo servir a ell com a fil conductor per tal de parlar d’altres Mann –els altres Mann del títol, ja s’ho poden suposar–. Qui són aquests altres Mann, idò? Dos dels seus fills i el seu germà, tots tres eclipsats pels mèrits, la fama i el renom de l’autor de La mort a Venècia, com sol ocórrer en aquests casos, sovint injustament.
L’escriptor irlandès Colm Tóibín va publicar fa devers cinc anys una de les millors biografies “amb paisatge” que s’han escrit darrerament. Amb un admirable pols narratiu, Tóibín ens ofereix una saga familiar èpica i alhora emotiva i preciosista, on tots els membres de la família Mann vertebren una vibrant història d’amor, de guerra i d’exili. El seu títol, El mag, fa referència al malnom que feien servir els fills de Thomas Mann quan encara eren petits per tal de referir-se al seu pare. I qui eren aquests fills? Al marge dels quatre menors –Elisabeth, Golo, Michael Thomas i Monika, tots ells destacaren en el món de la cultura–, són els dos majors els que ara voldria ressenyar breument. Aquests dos –Erika, la major, i Klaus, el segon– foren, en efecte, dos escriptors de sobrada rellevància que, de no haver existit el seu progenitor, figurarien per mèrits propis en el temple dels autors més notables i interessants de l’Alemanya d’entreguerres.
Erika Mann, nascuda a Múnic el 9 de novembre de 1905 –i ara, per això, també podríem recordar els cent-vint anys d’aquesta efemèride–, destacà pels seus relats i articles periodístics, sempre evocadors i crònica del temps terrible que li tocà viure. Alguns dels seus contes –com els que recollí l’any 1940 en Wenn die Lichter augsehen, no fa massa traduïts al castellà per Destino– es poden considerar un dels testimonis més realistes i descarnats de la situació que es vivia a Alemanya després de l’arribada del nazisme, quan molts intel·lectuals i artistes tan compromesos com ella mateixa –i tots els membres de la seva família– decidiren partir a un exili incert, primer a diferents indrets d’Europa i després als Estats Units. Viatgera entusiasta i reportera de guerra –són molt destacables les cròniques de la Guerra Civil espanyola que va escriure el 1938 amb el seu germà Klaus, i les que va fer després durant la Segona Guerra Mundial, en el desembarcament de Normandia–, des del moment de l’arribada de Hitler al poder mantingué una ferma posició de compromís i d’enfrontament polític amb la barbàrie: el 1933 fundà a Munic el cabaret antifeixista Die Pfeffermühle amb el suport del seu inseparable germà Klaus, fins que els atacs dels grups d’assalt nazis l’obligaren a tancar, molt poc temps abans que els seus pares sortissin d’Alemanya i ella mateixa enllestís el seu particular exili a Suïssa, el 1935. Anys després s’establí als EUA, on finalment es retrobà tota la família Mann.
Més rellevant resulta encara el recorregut literari del seu germà Klaus, nascut un any més tard que ella, el 18 de novembre de 1906, també a Munic. De fet, la relació entre els dos fills majors de Thomas Mann fou sempre tan estreta que, sense ser-ho, es consideraren bessons durant tota la vida. Un Klaus que fou vist, amb tot mereixement, com l’autèntic enfant terrible de la República de Weimar des de la publicació de la seva primera obra rellevant –Der fromme Tanz, traduïda el 2009 al castellà per l’editorial Cabaret Voltaire amb el títol de La danza piadosa–. Després arribaren títols molt destacables, com ara són l’autobiogràfica Fill d’aquest temps (1932) i, sobretot, les extraordinàries Mephisto (1936) –portada al cinema el 1981 per l’hongarès Istvan Szabó i protagonitzada per Klaus Maria Brandauer– i El volcà (1939), un meravellós testimoni del que suposa l’exili polític escrit per algú que, atesa la seva explícita i militant homosexualitat, també hagué de patir un rebuig sistemàtic en forma d’un exili emocional que el portà a la depressió, a les addiccions i, finalment, a la mort per sobredosi, el 1949.
I què els he de dir del tercer Mann, si em permeten l’ocurrència cinèfila? Que el tercer Mann –i que Graham Greene, Joseph Cotten i Orson Welles em perdonin– és Heinrich, germà major de Thomas, injusta i eternament condemnat a viure sota l’ombra del mag i autor immortal de dues grans novel.les com són Professor Unrat (1905) –que Joseph von Stenberg portà al cinema després, a major glòria d’una debutant Marlene Dietrich– i El súbdit (Der Untertan, 1918), dues corrosives crítiques de la societat alemanya tradicional on ja es prefigura el desastre que tindrà lloc amb motiu de l’arribada d’un Tercer Reich al que s’oposà amb passió i ràbia. D’ideologia més conservadora en els seus inicis, Heinrich Mann evolucionà cap un republicanisme progressista compromès i pacifista que l’enfrontà al seu germà Thomas, especialment amb motiu de la Gran Guerra. Reconciliats anys més tard, ja a l’exili de Califòrnia, Thomas i la seva esposa Kathia l’acolliren quan la situació econòmica i personal de Heinrich s’havia degradat tant que havia arribat al llindar de la misèria física, que no pas moral. Morí allà, de fet, a Santa Mònica, un 12 de març de 1950, enguany s’han complert setanta-cinc anys del seu traspàs, mirin quines casualitats. Bé, ara ja els coneixen un poc els tres, Erika, Klaus –els bessons Mann– i Heinrich, l’oncle Mann que ho perdé tot. Si encara els volen conèixer millor, però, no ho dubtin: cerquin, trobin i llegeixin aquesta meravellosa biografia coral que és El mag, de Colm Tóibín, s’ho agrairan...
