Passeig de ronda
Mamà Erasmus
Ben segur que, al vostre entorn, estimats lectors, teniu algú que ha realitzat mesos o fins i tot un curs sencer a l’estranger, gràcies al programa Erasmus. Algun conegut, familiar o, per què no, vosaltres mateixos. Idò heu de saber que aquesta línia d’intercanvis, que han fet i fan que milers d’estudiants universitaris puguin fer estades a altres ciutats que no són la seva, va ser iniciada per la pedagoga italiana Sofia Corradi, nascuda a Roma l’any 1934 i que acaba de morir a la mateixa ciutat el passat 18 d’octubre, als noranta un anys.
Corradi, que havia pogut anar a estudiar als Estats Units gràcies a una beca Fulbright, va pensar en proposar el que avui coneixem com a Intercanvi Erasmus quan tornà a Europa i abans d’acabar de graduar-se. La cosa va costar una mica, primer va haver de passar uns tràmits en el Senat italià tot i que anys més tard, el 1987 i gràcies a la força d’una associació d’estudiants liderada pel polític Franck Biancheri va ser incorporada als plans europeus d’ajudes als estudis.
La paraula Erasmus ens porta a pensar en l’humanista Erasme de Rotterdam, un dels gran erudits dels seglex XV i XVI, ara bé, Erasmus és l’acrònim d’European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.
Erasmus, Erasme, Mobilitat, tot val si la idea resulta interessant. I la que proposà Sofia Corradi, coneguda com Mamà Erasmus, ho és. Recordem la pedagoga, ara que ja no hi és, a través de la seva iniciativa.
