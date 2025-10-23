Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 23 de octubre de 2025
Pleiback
Miren Amuriza
Consonni
19,90 euros
De pequeñas, Jone y Polly eran inseparables; hoy, si se cruzan, ni se miran. Impulsada por esa rabia que fermenta con los años, Jone se dirige a Polly, la vecina del chalet con la que se morreaba palma contra palma, la boca tapada. Lo que empieza como ajuste de cuentas se convierte en una declaración que ni siquiera puede admitir ante sí misma, una confesión inacabada, un relato lleno de fisuras.
Pel carrer del mig. Una polèmica
Albert Pijuan
El Gall La segona perifèria
17,50 euros
Ganador del 54º Premi Crexells con La Gran Substitució, el autor de Calafell, que ya intentó convencernos de las bondades de comer carne humana (¿Y si nos replanteamos el canibalismo?), vuelve con este ensayo ficción sobre otra delirante cuestión -la conducción por el carril central, un problema que despierta la pasión de los todólogos- a partir del hallazgo de un panfleto escrito por un activista.
La verge de la Punyalada
Xavier Theros
La Campana
23,90 euros
Un thriller en el Sants industrial del siglo XIX. Así se podría definir la nueva novela del autor de Tothom ha de morir, Aquí no dorm ningú y La Sisena Flota a Barcelona, ambientada en octubre de 1849 y protagonizada por el capitán Llampades. El investigador debe resolver el asesinato del hijo del dueño de una fábrica de cerillas, un bala perdida cargado de deudas que ha aparecido muerto de un tiro en plena calle.
Querido materno
Severino Pallaruelo
Xordica Editorial
24,95 euros
A través de las fotografías, las cartas y los objetos acumulados a lo largo de más de cien años, en esta novela Severino Pallaruelo traza el retrato de la gente de orden que dominó la vida local de las pequeñas ciudades del interior en la España del siglo XX. La ambición, los amores, las infidelidades, la creación, la acción política y la omnipresencia de la religión envuelven el día a día de esos hombres y mujeres.
Revolución
Hugo Gonçalves
Libros del Asteroide
26,95 euros
En Portugal, durante los últimos coletazos de la dictadura y los primeros meses de la revolución, hasta la llegada de la democracia en 1976, tuvo lugar una época convulsa y violenta en la que el país entero osciló entre la esperanza y el temor a una guerra civil. En esos años, las vidas de los tres hermanos Storm se ven profundamente afectadas por los cambios que recorren la nación.
Sobre la belleza
Naief Yehya
Alpha Decay
19,90 euros
Con un enfoque multidisciplinario que combina arqueología, sociología y crítica de cine, Naief Yehya disecciona en Sobre la belleza fenómenos como la «cara de Instagram», el impacto de fármacos como Ozempic, el movimiento body positivity o la emergencia de influencers virtuales como Lil Miquela. Un texto que nos abre los ojos ante una cultura donde la simulación amenaza con reemplazar la realidad.
Estación Saturno
Fernanda García Lao
Editorial Candaya
18 euros
En Estación Saturno se condensan todas las obsesiones del original universo literario de Fernanda García Lao, autora indispensable de la literatura latinoamericana actual: los legados familiares oscuros, el fantasma de la locura, la confusión de identidades y el tema del doble, la indagación en la naturaleza esquiva del tiempo, la dimensión política de lo grotesco y el erotismo como antídoto de la angustia.
Teórica y práctica
Michelle de Krester
Muñeca Infinita
18,95 euros
En 1986 una joven llega a Melbourne para hacer un posgrado sobre Virginia Woolf. En su barrio bohemio conoce a artistas, activistas, estudiantes y a Kit, que tiene una relación «deconstruida» con su pareja, y se convierten en amantes. Al mismo tiempo hace descubrimientos inquietantes sobre su madre literaria, Woolf, y entra en un tira y afloja con su madre real, que no entiende su modo de vida.
