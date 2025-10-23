Una infantesa capolada
La història d’una infantesa capolada, la història dolorosa d’un al·lot a mans del rector de la parròquia
Manel Santana Morro (Consell, 1972) és professor i doctor en història. Al marge de la seva producció historiogràfica, és autor de novel·les, dietaris i narracions breus en les quals aconsegueix retratar de manera fidedigne i pou versemblant la nostra societat del segle XX. Querubí, l’al·lot de paper, és la seva tercera novel·la.
Situada en un poble mallorquí dels peus de la Serra de Tramuntana (un poble fictici que Santana anomena es Cabassos) Querubí és la història d’una infantesa capolada, la història dolorosa d’un al·lot a mans del rector de la parròquia. A partir de la trama central l’autor ha teixit una prosa prou potent en la qual es reprodueix la vida d’un poble entre final dels anys setanta i principis dels vuitanta en el qual desfilen un seguit de personatges i situacions punyents. Els marginats, els que vivien a contrapèl, els descendents dels que patiren les represàlies de la guerra incivil i la postguerra, els malvistos, els primers immigrants peninsulars, els gitanos transeünts, els que abusaven del poder, els miserables i els ambiciosos. També els que tenien perspectives de futur i els que no. Un vertader ecosistema literari.
La història d’en Querubí, aquell àngel de paper és colpidora i això ens convida a reflexionar sobre la vulnerabilitat de la infantesa. Perquè les persones en les etapes primerenques de la vida som de paper. Un paper que es pot modelar, arrugar, esbocinar, trencar i també hi poden escriure amb tinta, sovint roent. I tot allò que s’hi hagi fet sovint mai no es pot reparar ni esborrar del tot. Les empremtes àcides dels succeïts que envolten la vida mai no desapareixen i sovint brosten de nou en les estapes posteriors de la vida. perquè els bocins es poden aferrar, adherir però mai no seran el full que eren. Les circumstàncies del Querubí que ha creat Santana són precisament aquestes. Perquè la infantesa és, potser, el segment més porós de l’existència en el qual estam exposats, amb poques defenses, a un esbart de forces feridores.
Al marge del component psicològic de la novel·la, hem d’apuntar que alhora és un retrat prou versemblant de la vida d’un poble relativament petit amb inèrcies i dinàmiques que venen d’enrere (el paper dels poderosos i el de les víctimes de la guerra civil) amb els elements que albiren el trencament d’aquell univers ancorat en la tradició i tan estàtic que semblava que mai no s’esclovellaria. Aquella Mallorca dels anys setanta era prou efervescent perquè es produïa el xoc de mentalitats i es debatia entre la permanència i el canvi. Precisament aquí, és on s’observa la formació i trajectòria de Santana com a historiador.
Querubí, l’al·lot de paper, juntament amb les anteriors, El sementer de ses Mines i La plagueta vermella, conformen la trilogia d’una Mallorca en transformació a partir de la Guerra Civil fins a finals de segle. El cas de Manel Santana és prou curiós perquè des de fa anys combina de manera prolífica la producció literària amb la historiogràfica. El llibre està acuradament editat per l’editorial Purpurina, del llevant de Mallorca la qual amb constància s’ha fet un lloc en el panorama editorial de Mallorca.
