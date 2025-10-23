Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relectures

Curar espiritualment

Stefan Zweig va publicar La curación por el espíritu el 1930

La curación por el espíritu. Stefan Zweig

Ramona Pérez

«... me he limitado a escoger a tres personajes que, que cada uno por distintos caminos e incluso opuestos, han llevado a la práctica el mismo principio de la curación por el espíritu...» pàg. 27

Aquests tres personatges són: Mesmer, (1734-1815) per mitjà de la suggestió; Mary Baker-Eddy (1821-1910) fent ús de «l’èxtasis anestèsic de la fe»; Freud (1856-1939) ajudant a aprofundir en el coneixement d’un mateix per resoldre els conflictes pertorbadors que porten a la malaltia física o psíquica.

Mesmer, metge alemany, pertany al període de la Il·lustració, que considerava la raó la base del coneixement, per tant, va ser més important la seva influència en pensadors posteriors, que van viure el Romanticisme, moviment que donava prioritat al sentiment per damunt de la raó, on no va ser més comprés i acceptat; els seus estudis, van ser vitals en els treballs d’investigació de la hipnoteràpia que van practicar Charcot (1825-1893), Charcot i Freud van coincidir a la Salpetriere l’any 1885. Podem deduir que Mesmer, va encetar una recerca que va trobar el seu moment quasi cent anys després.

Mary Beke-Eddy, basant-se en experiències pròpies va desenvolupar un sistema filosòfic que anomenaria «ciència cristiana», a partir d’un estudi sistemàtic de la Bíblia, va començar la seva carrera com a guia espiritual amb més de quaranta anys, des de l’adolescència se sabia destinada a una gran obra, mai va treballar en res físic, va suportar les penúries econòmiques, amb la força de la seva convicció, va veure materialitzat el seu somni, va crear publicacions, escoles, va tenir, ben aviat milers de seguidors, va fundar un diari per difondre la seva idea, va deixar aquest món gaudint de reconeixement i fortuna material.

Sigmund Freud, metge neuròleg, filòsof, aquest és l’únic dels tres biografiats que va ser contemporani a Zweig, es coneixien, Freud seguia i valorava l’obra de l’escriptor, a les darreres pàgines ens reprodueixen les cartes on el psicoanalista discrepa en alguns punts de l’escrit de Zweig.

Som davant d’unes biografies que llegim com una novel·la, ens ajuden a aprofundir en un fet sempre vigent, l’esperit i la salut, el que ara diem actitud davant la malaltia.

