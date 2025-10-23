El bell corc de la creativitat
És tot un encert la divisió del llibre en dues parts ben diferenciades
La primera vegada que vaig tenir aquest poemari entre les meves mans (Premi Bernat Vidal i Tomàs 2024) vaig pensar erròniament que, atès el títol, el tipus de poesia que hi trobaria seria més aviat fosc i impenetrable. Però està clar que un no es pot fiar de les aparences: l’autora, Llucia Serra (Ibiza, 1992), demostra amb aquest recull una maduresa poc comuna entre els poetes de la seva generació, reflectida en uns versos nets i contundents, sovint al límit de l’escriptura i el sentiment: Què esperaves de mi, / que provenc de la raça / dels suplicants / que viuen sempre / agenollats? Les imatges, les metàfores, són escollides i suggeridores a parts iguals, d’una exquisidesa comparable a les gemmes que adesiara trobam entre els còdols d’una recòndita cala: Enfilat cap al blau / el nostre amor s’estén / com un camp de blat madur. Res no és artificiós ni sobrer, en la poesia de Serra; en llegir-la, hom té la sensació de trobar-se cara a cara amb la vida mateixa, amb les seves alegries i les seves contrarietats: Quan la nit retalla els límits de les finestres / et sé capaç de les emocions més subtils / i de les més vergonyoses baixeses.
És així mateix tot un encert la divisió del llibre en dues parts ben diferenciades, Platònica (i d’esquitllentes), amb Hades als peus, i Pudent (Persèfone carnal), representatives de l’esperit i de la carn respectivament. Tal com ella mateixa ho explica a les Endreces, “el llibre vol posar en relleu que els processos de creació artística contenen espurnes divines que requereixen la corporalitat”. Dit d’una altra manera, per parlar de les emocions i els conceptes més elevats cal sovint tocar de peus a terra, fins i tot picar pedra -poèticament parlant- si és necessari. L’experiència hi juga també un paper important, en aquests Fonaments, ja que no tot són flors i violes, en aquest transitar a través de la vida i de la poesia: Venc d’una infància tan engrillonada / que idealitz els colors / de tots els horitzons. Al capdavall sempre li queda l’esperança, a la poetessa, el desig que el seu propi ésser esdevengui filtre i catalitzador d’uns temps que endevina més propicis, més acostats a la seva manera de sentir-los i d’interpretar-los: Lliurar-me tota fins a quedar buida, / per poder engolir el món / i infantar-lo / net i nou.
Ens trobam, doncs, davant d’una remarcable i original proposta poètica. S’hi intueix el geni femení, d’una banda (la majoria de personatges que hi apareixen són dones), i l’anhel de reivindicar la poesia per se, com quelcom diferenciat del subjecte i/o la circumstància en què es produeix, de l’altra: “El que m’interessa més d’aquest procés és com quelcom que neix de les entranyes d’un escriptor (o d’una mare) té el potencial de convertir-se en una cosa independent, diferenciat i necessàrialment lliure de l’escriptor”. El resultat salta a la vista, i no ens queda sinó felicitar-la per l’èxit indiscutible de l’empresa.
